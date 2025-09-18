El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Adobestock

Alerta alimentaria «grave» por listeria en beicon procedente de España

El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea ha ordenado la retirada inmediata del producto de los puntos de venta y canales de distribución

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:33

La Unión Europea ha emitido una alerta alimentaria por listeria en beicon procedente de España. El Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) ha calificado como «grave» el aviso por los elevados niveles de esta bacteria que presentó el producto en un control. La conocida como 'Listeria monocytogenes' es un patógeno que puede causar importantes afecciones a la salud.

Según la notificación publicada este pasado 15 de septiembre en la web del RASFF, el país que dio la voz de alarma fue Bulgaria. Del producto afectado no se han proporcinado más detalles. El informe da cuenta de presencia de niveles de listeria mayores de los permitidos, motivo por el cual el producto ha sido retirado de la venta y de los canales de distribución.

Como es habitual en estos casos, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas de España y del resto de países de la UE con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, pero por el momento, las autoridades competentes en seguridad alimentaria no tienen constancia de que el bacon afectado haya llegado al consumo humano.

La conocida como 'Listeria monocytogenes' es uno de los patógenos causante de infecciones alimentarias más violentos, con una tasa de mortalidad entre un 20 a 30 %. Mientras que muchas bacterias generalmente infectan órganos específicos del cuerpo humano, la listeria puede infectar muchos distintos, tales como el cerebro o membranas de la médula espinal o el torrente sanguíneo.

