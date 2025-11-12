La tormenta solar tendrá impactos «leves» en España aunque podrían fallar los GPS y algunas comunicaciones por radio Los efectos en la península serán limitados y de corta duración, «sin consecuencias graves para la población»

José Domínguez Miércoles, 12 de noviembre 2025, 21:02 | Actualizado 21:24h.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha alertado este miércoles de que se aproxima una tormenta solar que puede tener una afección «severa» en algunos puntos de la tierra. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en cualquier caso, ha informado a Europa Press que se espera que su impacto sea «leve» y de «corta duración», aunque podrían fallar los sistemas de navegación por satélite y es posible que se produzcan alteraciones «muy limitadas» en comunicaciones por radio de onda corta o alta frecuencia.

La Esa ha remarcado que se trata de tormenta solar más intensa de «los últimos años» y que lo peor de sus efectos podrían acercarse a la atmósfera terrestre este mismo miércoles a última hora o durante la madrugada del miércoles, aunque fuentes de este organismo también han reconocido cierta «incertidumbre» sobre estas estimaciones. Y en cuanto a sus efectos, han considerado que la este fenómeno geomagnético será «grave» y podría afectar a satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. En cualquier caso, han querido tranquilizar a la población al subrayar que, si bien estos efectos pueden ser «preocupantes» para la tecnología, «no representan un riesgo biológico para las personas en la Tierra gracias a atmósfera y la magnetosfera protectoras de nuestro planeta».

Las mismas fuentes han explicado que ya el martes de observó una «intensa llamarada solar» con un pico especialmente llamativo sobre las 11.00 horas. Y poco después se produjo una expulsión incandescente, denominada Eyección de Masa Corporal (EMC), que «crea ráfagas y ondas de choque en el viento solar que, si bien se dirigen hacia la Tierra, pueden tardar entre 18 horas y unos pocos días en llegar a nosotros». Lo cierto es que, cuando se produce una llamarada solar, la explosión puede liberar tanta energía como mil millones de bombas atómicas. Un torrente de ondas electromagnéticas sale del Sol a la velocidad de la luz y llega a la Tierra ocho minutos después, lo que puede interrumpir las trasmisiones de radio de onda corta y causar errores en los sistemas de navegación.

Cascada de partículas en la atmósfera

A continuación, una fracción de hora después, llegan partículas energéticas solares de alta velocidad , incluidos protones, electrones y partículas alfa. Esta radiación puede dañar a los astronautas, dañar las naves espaciales y puede producir una cascada de partículas secundarias en nuestra atmósfera que podrían causar errores en los componentes electrónicos si llegan al suelo.

España, a través de la Agencia Espacial Española (AEE) en coordinación con la Agencia Espacial Europea (ESA), está realizando un seguimiento detallado de la evolución de esta tormenta para prevenir cualquier situación potencialmente crítica o de consecuencia adversa. Desde el Ministerio se trabaja para seguir reforzando las capacidades de vigilancia y alerta temprana como país frente al clima espacial. «En un ciclo solar cada vez más activo, disponer de información anticipada resulta esencial para proteger infraestructuras críticas y reducir los riesgos tecnológicos», apuntan desde el Departamento que dirige Diana Morant.

Fuentes del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han insistido en que España no se encuentra entre los países con mayor exposición directa a este episodio extremo de clima espacial. La ubicación del país en latitudes medias, alejadas de las regiones polares, reduce significativamente la intensidad de los efectos previstos sobre el territorio nacional. En consecuencia, no se anticipan daños relevantes ni interrupciones significativas en infraestructuras críticas españolas como resultado de estas tormentas geomagnéticas. En ese sentido, han manifestado que las redes habituales de telefonía móvil, internet o radio FM no deberían experimentar afectaciones apreciables.

Respecto a los satélites gestionados por España o aquellos que prestan servicios esenciales al país, como telecomunicaciones, meteorología u observación terrestre, tampoco se esperan efectos relevantes. Eso sí, en algunos casos podrían activarse protocolos automáticos de seguridad o detectarse errores transitorios, sin impacto real en la continuidad del servicio.