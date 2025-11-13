El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La advertencia de un médico sobre esta fruta: «Acumula más pesticidas que cualquier otra»

El doctor David Céspedes explica que hay algunas frutas que acumulan más residuos que otras y que por lo tanto resultan más perjudiciales para la salud

Marina León

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:01

El consumo de frutas es esencial para mantener una dieta equilibrada. Pero también es interesante conocer cuál es la mejor forma de limpiarlas para asegurarnos de que se eliminan todas las bacterias. Las frutas, verduras y hortalizas nacen de la tierra y crecen al aire libre o dentro de invernaderos donde están expuestas a todo tipo de agentes potencialmente contaminantes.

Además, hay algunas frutas que acumulan más residuos que otras y que por lo tanto resultan más perjudiciales para la salud. El doctor David Céspedes (@dr.davidcespedes) explica en sus redes sociales que «lamentablemente, las fresas son de las peores frutas que puedes comer. Acumulan más pesticidas que cualquier otra y lo peor, la mayoría piensa que con un simple enjuague es suficiente», detalla.

Según indica el experto, la forma más común de limpiarlas, que consiste en ponerlas durante unos segundos bajo el grifo, «no es suficiente». Si además después las mantenemos húmedas en la nevera, todavía peor. «Así no se eliminan los residuos y encima se estropean mucho antes», apunta.

Por lo tanto, la forma correcta «son diez minutos en agua con sal o vinagre al 3%. Un enjuague final y luego las secas y las guardas en un tupper bien ventilado», concluye.

