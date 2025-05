12.062 vascos han dejado de fumar el último año con las terapias del Servicio de Salud

Terry Basterra Lunes, 26 de mayo 2025, 20:24 Comenta Compartir

12.062. Esa es la cifra de personas que han dejado el tabaco en el último año gracias a las terapias y cursos que ofrece Osakidetza. Desde hace más de una década el Servicio Vasco de Salud imparte cursos de deshabituación tabáquica. Diez años en los que se ha atendido con estas iniciativas a 64.217 vascos.

Osakidetza ofrece a estas personas asistencia individual o grupal. En ellas se les dan consejos y pautas para abandonar el tabaco. Solo en aquellos casos en los que los sanitarios estiman que la dependencia a la nicotina del paciente es elevada se les receta fármacos para que los cigarrillos.

«Lo principal es tener fuerza de voluntad. Una vez un fumador decide dejar de serlo se selecciona junto a él el día en el que no va a fumar más y le hacemos seguimiento durante un año», explica María García, médica de Atención Primaria en Osakidetza.

Embarazadas

La facultativa explica que un número importante de los pacientes que acuden a los centros de salud para pedir ayuda contra este hábito lo hacen «porque han tenido un susto». Son personas que han sufrido algún problema de salud relacionado con el tabaquismo.

Tan importante es la voluntad de la persona para dejar definitivamente de fumar que, sin ella, los tratamientos y terapias que se pongan en marcha no tendrán efectividad. Como ejemplo de ello García pone a las mujeres fumadoras que abandonan este hábito al quedarse encintas pero lo recuperan después. «Cuando lo dejan no lo hacen por ellas, lo hacen para no causar daño al bebé. Pero cuando el niño ha nacido ya no tienen esa preocupación y vuelven a fumar».

