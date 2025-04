Una tradición no tan antigua

Muchas veces asumimos que determinadas tradiciones son más antiguas de lo que realmente resultan ser. Por ejemplo, este es el caso del comienzo de las ... fiestas de Vitoria cada 4 de agosto, con la bajada de Celedón. Pues, aunque en el imaginario colectivo haya sido asimilada como una costumbre 'de siempre', en realidad, la primera vez que este personaje descendió desde la torre de San Miguel para iniciar las fiestas fue en 1957. Lo mismo podemos decir de todos los demás ingredientes de las fiestas de la Virgen Blanca –que comenzaron a celebrarse en 1884–, como las barracas de feria (1907), los gigantes y cabezudos (1917) o las cuadrillas de blusas y neskas (1925), por poner solo algunos ejemplos.

Algo similar sucedió con las fiestas de San Prudencio. De hecho, la fiesta, tal y como la conocemos actualmente, fue concebida a lo largo de la década de 1960, cuando diversas personas procedentes del carlismo y de la tradición foralista y vasquista se encontraban al frente de las instituciones alavesas. Un caso significativo es el del primer pregón en 1970. El entonces diputado de Cultura, Carlos Pérez Echevarría, narra en sus memorias las dificultades surgidas a última hora «ya que la persona designada para pronunciarlo avisó la víspera que no podía trasladarse desde Madrid, donde residía». De manera que tuvo que ser él mismo quien tomase las riendas la propia víspera de su celebración cuando, tras una cena con compañeros de la Corporación Provincial, «hube de irme a casa, encerrarme en el despacho, y a mano escribirme el pregón (…) Y digo que lo escribí a mano porque no era cosa de despertar al vecindario, con el teclear de la máquina que, entonces, no era eléctrica. De todos modos, estuve listo para pronunciarlo a la mañana siguiente, salvándose la situación». Desde entonces, han enunciado el pregón Micaela Portilla, Maite Ruiz de Austri, Henrike Knörr, Ana de Begoña y Agustín Azkarate, entre muchos otros.

El pregón es siempre pronunciado por una destacada personalidad alavesa, habitualmente del mundo de la cultura o del deporte. Este 2025 la persona encargada de anunciar la llamada a la fiesta es la filósofa e historiadora del arte Isabel Mellén. El diputado general destacó que su elección supone «un guiño al patrimonio alavés con mirada feminista». Palabras a las que sumo el reconocimiento a la historia de nuestro territorio con rigor científico. ¡Que vivan las fiestas de San Prudencio!