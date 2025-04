Una Tamborrada por la tarde «para que la gente se anime y disfrute de la fiesta»

Borja Mallo Sábado, 26 de abril 2025, 00:19 Comenta Compartir

Álava viste este fin de semana sus galas tradicionales para las Fiestas de San Prudencio y Estíbaliz más cargadas de actividades que nunca, con una ... novedad importante que habrá que ver si se acaba convirtiendo en un cambio definitivo. Y es que, con motivo de su cincuenta aniversario, la tradicional Tamborrada que tiene como protagonistas a las sociedades gastronómicas recorrerá las calles de Vitoria mañana por la tarde (19:00) y no solo en su habitual paseo nocturno que, como muchos de sus integrantes lamentaban, estaba quedándose desangelada al no contar con apenas público al no arrancar hasta las 23:30 de la noche.

«Queríamos algo especial y llevábamos tiempo planteando la idea de variar el desfile que hacemos por la noche porque la afluencia ha ido bajando y ha habido años de pasear solos. Esperamos que funcione muy bien con todos los vitorianos que anden el domingo por la tarde por el centro y nos vean pasar», cruza los dedos Xabier Barona, presidente de la junta de la Agrupación de Sociedades Gastronómicas de la Tamborrada. El objetivo es que haya más gente «que participe y disfrute de la fiesta» aprovechando que por la tarde dominical las calles del centro estarán mucho más pobladas que en el tradicional recorrido de medianoche. Y también llamar la atención de los más txikis «porque son la cantera del mañana». De momento, una prueba piloto que habrá que ver qué tal funciona.Porque lo que mañana se presenta como una novedad por la celebración de los cincuenta años podría acogerse como un acto definitivo si da un buen resultado. Hoy la actividad se concentra en la plaza de la Provincia con el concurso gastronómico y un homenaje a Ametza El desfile partirá a las 19.00 horas de la torre de Doña Otxanda y, tras pasar por las calles Siervas de Jesús y Diputación, desembocará en la Plaza de España para asistir a las 20.00 a la interpretación de la Retreta en el Ayuntamiento. De ahí, la Tamborrada enfilará por Dato, San Prudencio, San Antonio, Parlamento y paseo de La Florida hasta que sus componentes se planten en las puertas del hotel NH Canciller Ayala. Allí celebrarán una también novedosa cena de hermandad antes de concentrarse ante la Diputación a las 23:30 horas y proceder al recorrido tradicional. Precisamente, la plaza de la Provincia será el escenario del otro gran momento del día, la interpretación de la Retreta desde las 21.00 horas que estará salpicada de actuaciones de todo tipo. Todo ello dentro de una jornada que comenzará en ese mismo espacio con la tercera edición del Gasteizko Dantza Txapelketa y que concluirá ya de madrugada en la plaza del Arca con una verbena amenizada por Joselu Anaiak. Hoy, reparto de txistorra Y si la jornada de mañana será cargada, no menos actividades hay previstas para hoy, en un día de exaltación de la identidad alavesa y sus costumbres. Desde las 10.00, la plaza de la Provincia será el escenario de los tradicionales concursos gastronómicos (platos típicos, catas de vino de Rioja Alavesa y reparto de txistorra) y de la muestra de las cuadrillas del territorio, con una exhibición de danzas. También frente a la Diputación desembocará el Fanfarre Eguna, que llenará de colorido las calles del centro de la ciudad durante toda la mañana. Otro de los momentos especiales será, a las 12.30, el homenaje por los 50 años de la Tamborrada que se le realizará a la sociedad Ametza y a las otras participantes en aquella primera edición. Y la jornada concluirá con un concierto Tributo a Queen (21.30), seguido de DJ Rosa Mari (00.00). San Prudencio promete sol San Prudencio no cumplirá este año con el particular sambenito que arrastra de ser el 'Santo Meón' por la recurrente lluvia que suele caer en su día. Pero las horas previas al 28 de abril no se escaparán a las precipitaciones. Así, el drástico cambio en el tiempo que se comenzó a experimentar durante la tarde-noche de ayer en Vitoria, con tormentas y bajada en picado de las temperaturas, tendrá su continuidad durante la jornada de hoy. Esta estará marcada por el agua y unas temperaturas que obligarán a rescatar la ropa de abrigo. Los termómetros se desplomarán una decena de grados y las máximas se quedarán en torno a los 12-13. Los cielos nubosos a lo largo de todo el día descargarán agua de manera casi constante, con la mayor cantidad de precipitación prevista a partir del mediodía y hasta media tarde, lo que deslucirá el ambiente en la plaza de la Provincia. Tras un sábado con un ambiente tirando a invernal, la tendencia ya mejora bastante de cara a mañana y todo hace indicar que los actos centrales del día, la Tamborrada y la Retreta, se librarán de las lluvias porque solo se contemplan para la matinal. La nubosidad será la protagonista durante las primeras horas, pero a la tarde se abrirán claros y la amenaza del líquido elemento desaparecerá. Eso sí, las temperaturas seguirán siendo bastante frescas y las máximas no alcanzarán los 15 grados. De cara al lunes, la celebración de San Prudencio en las campas de Armentia se llevará a cabo bajo el sol. Y con unas temperaturas que en las horas centrales del día superarán de nuevo los 20 grados al producirse un cambio en la entrada del viento: de la vertiente norte desde la que soplará hoy y mañana, el lunes rolará a sur.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión