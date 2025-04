San Prudencio promete sol después de un fin de semana pasado por agua

Borja Mallo Sábado, 26 de abril 2025, 00:19 Comenta Compartir

San Prudencio no cumplirá este año con el particular sambenito que arrastra de ser el 'Santo Meón' por la recurrente lluvia que suele caer en su día. Pero las horas previas al 28 de abril no se escaparán a las precipitaciones. Así, el drástico cambio en el tiempo que se comenzó a experimentar durante la tarde-noche del viernes en Vitoria, con tormentas y bajada en picado de las temperaturas, tendrá su continuidad durante la jornada de este sábado. Esta estará marcada por el agua y unas temperaturas que obligarán a rescatar la ropa de abrigo.

Los termómetros se desplomarán una decena de grados y las máximas se quedarán en torno a los 12-13. Los cielos nubosos a lo largo de todo el día descargarán agua de manera casi constante, con la mayor cantidad de precipitación prevista a partir del mediodía y hasta media tarde, lo que deslucirá el ambiente en la plaza de la Provincia.

Tras un sábado con un ambiente tirando a invernal, la tendencia ya mejora bastante de cara al domingo y todo hace indicar que los actos centrales del día, la Tamborrada y la Retreta, se librarán de las lluvias porque solo se contemplan para la matinal. La nubosidad será la protagonista durante las primeras horas, pero a la tarde se abrirán claros y la amenaza del líquido elemento desaparecerá. Eso sí, las temperaturas seguirán siendo bastante frescas y las máximas no alcanzarán los 15 grados.

De cara al lunes, la celebración de San Prudencio en las campas de Armentia se llevará a cabo bajo el sol. Y con unas temperaturas que en las horas centrales del día superarán de nuevo los 20 grados al producirse un cambio en la entrada del viento: de la vertiente norte desde la que soplará durante el fin de semana, el lunes rolará a sur.