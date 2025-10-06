El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete en dos iglesias de Algeciras y asesinó al sacristán Diego Valencia. EFE

El yihadista de Algeciras que mató al sacristán actuó como un «espectro» que fija a su «presa»

Comienza el juicio contra el ciudadano marroquí Yassine Kanjaa, que se enfrenta a 50 años de cárcel por el asesinato de Diego Valencia en enero de 2023

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:35

Comenta

La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al presunto yihadista acusado de asesinar al sacristán Diego Valencia en enero de 2023 en Algeciras. El ciudadano ... marroquí Yassine Kanjaa, que se enfrenta a 50 años de prisión y que se encuentra ingresado en un centro psiquiátrico carcelario, asistió indiferente desde el banquillo al testimonio de los primeros testigos de la vista oral.

