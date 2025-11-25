El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 24 de noviembre

Pujol ya sabe qué es la UDEF

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:05

Desde su domicilio y por videoconferencia, Jordi Pujol admitió ante el tribunal de la Audiencia Nacional que no está en su mejor momento, pero no ... pidió que se le exonerara del juicio, como había solicitado su defensa. De momento, el expresident de la Generalitat no se libra del juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción le pide nueve años de prisión por delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal y blanqueo de capitales. Si en verdad demuestra estar aquejado de «deterioro cognitivo moderado», a sus 95 años, se irá viendo a lo largo de estos seis meses, cuando llegue su turno para declarar entre los 19 acusados, siete de ellos hijos suyos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    «Una inmobiliaria nos metió en la boca del lobo, de saberlo no habríamos firmado»
  3. 3 Investigan la filtración de exámenes desde Arkaute a academias para aspirantes
  4. 4

    Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»
  5. 5

    Aliança Catalana iguala a Junts y se sitúa como cuarta fuerza en Cataluña
  6. 6 Muere un vizcaíno de 75 años tras salirse de la calzada en la AP-68 en La Rioja
  7. 7

    Suspendidas las clases en el campus de Leioa por una avería en la red de agua
  8. 8 Los jubilados que cobrarían 3.355 euros al mes con la nueva subida de las pensiones para 2026
  9. 9

    El genio vizcaíno de la IA: «Una sola fotografía manipulada puede destrozar una vida»
  10. 10 Un bar clásico del centro de Bilbao se hace con la IV Bizkaiko Tortilla Kopa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pujol ya sabe qué es la UDEF

Pujol ya sabe qué es la UDEF