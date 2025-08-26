El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Chema Moya

Un presidente con suerte

Tonia Etxarri

Tonia Etxarri

Martes, 26 de agosto 2025, 00:00

Es todavía agosto. Pero ya estamos de lleno en la semana de la 'rentrée' política, con el Consejo de Ministros hoy martes. Con el Consejo ... de Gobierno que presidirá el lehendakari Pradales en el Palacio de Miramar el próximo jueves. Y con la comparecencia de cuatro ministros en el Senado para responder por la inacción, el caos y la descoordinación inicial en los incendios. Pistoletazo de salida lo llaman los cursis. En realidad, se prepara un choque de trenes. Con un Pedro Sánchez con suerte pero como un 'pato cojo', que así llaman en EE UU a los presidentes en su último mandato.

