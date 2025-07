Tezanos cree que el 'caso Cerdán' puede ser un «montaje» porque el dinero aún no ha aparecido El presidente del CIS se muestra contrario a un adelanto electoral y compara con Trump a quienes lo piden

Xabier Garmendia Miércoles, 2 de julio 2025, 18:59

Aunque hasta Pedro Sánchez dio desde el principio máxima credibilidad al informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán como elemento central de una ... trama corrupta, en el PSOE no todos opinan igual. Uno de sus grandes colaboradores desde su puesto al frente del CIS, José Félix Tezanos, cree que todo podría llegar a ser una invención. «Desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver si son corruptos (también se refería a José Luis Ábalos) o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento hay gente, jueces y personal judicial que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán», ha expresado.

Militante del PSOE y exmiembro de la ejecutiva de Sánchez, Tezanos no suele tener reparos en salir en defensa de su partido o al menos echarle un capote. Y eso pese a presidir una de las instituciones del Estado que mayor neutralidad exigen. Desde su llegada en 2018, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) se ha visto envuelto en una crisis de credibilidad por los pronunciamientos públicos de su presidente y por la escasa fiabilidad de sus estudios. Sin ir más lejos, hoy en día es el único sondeo de todos cuantos se publican que otorga la victoria a Sánchez en caso de que se celebraran elecciones generales. Durante su participación este miércoles en un curso de democracia y opinión pública organizado por la Universidad Complutense de Madrid, Tezanos ha sido preguntado por los medios en torno al 'caso Cerdán' y, lejos de abstenerse de hacer declaraciones, se ha manifestado. El sociólogo ha deslizado la teoría del «montaje» en la investigación y, cuestionado sobre si Sánchez debería asumir responsabilidades ante la supuesta trama corrupta que afecta a sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, ha respondido que el presidente del Gobierno «ha pedido disculpas» por ello. Tampoco cree Tezanos que haya que adelantar las elecciones: «Siempre se deben hacer en el momento en que deben realizarse. Todos los países civilizados hacen elecciones en tiempo cierto, no en tiempo incierto». El presidente del CIS ha llegado a situar en el trumpismo a quienes piden un anticipo de los comicios: «Hay una costumbre que ya la prácticó Trump al decir que quería elecciones porque no tenía derecho a ganarlas el otro candidato. Eso es una forma incorrecta de proceder».

