Sortu despliega una pancarta en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi en el Valle de los Caídos

Sortu ha realizado una acción simbólica en Cuelgamuros, conocido durante décadas como el Valle de los Caídos, en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi. La formación ... de la izquierda abertzale ha desplegado una pancarta de grandes dimensiones con alusiones a los dos miembros de ETA fusilados el 27 de septiembre de 1975. Junto con tres miembros del FRAP, un grupo de extrema izquierda, fueron las cinco últimas personas ejecutadas por la dictadura. Francisco Franco falleció solo dos meses después.

El aniversario de la muerte de 'Txiki' y Otaegi se ha convertido en una de las principales banderas políticas de la izquierda abertzale durante los últimos meses. El acto que tiene previsto celebrar la semana que viene en Pamplona tiene como objetivo presentar a los dos miembros de la banda como ejemplo de la lucha «contra el fascismo».

La efeméride, en todo caso, está rodeada de polémica. Alberto Alonso, el máximo responsable de Gogora, el instituto de la memoria que depende del Gobierno vasco, recordó el papel de víctimas de los dos ejecutados, pero también subrayó que eso no les convertía en personas a las que había que homenajear por su condición de miembros de una organización terrorista. La izquierda abertzale cargó con dureza contra Alonso.

La polémica no ha cesado. El Ayuntamiento de Zarautz (PNV-PSE), de donde era natural Juan Paredes Manot, denegó la cesión de un local municipal para la celebración de una exposición en recuerdo de los dos etarras. En su lugar, las dos formaciones pactaron con EH Bildu un acto conjunto en el Consistorio el viernes de la semana que viene.

En el vídeo distribuido este jueves por EH Bildu, se ve cómo se descuelgan dos pancartas. En una se puede leer 'Ni pudisteis, ni podéis ni podréis. Gora Euskal Herria Askatuta'. En la otra aparece el dibujo de unos guardias civiles fusilando a unas personas bajo el epígrafe 1936-1975.