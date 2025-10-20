El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto del lunes: comprobar resultados del 20 de octubre
Irekia

Pradales llama a «fortalecer» los lazos con EE UU

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:15

Comenta

El lehendakari, Imanol Pradales, reivindicó ayer la necesidad de «seguir fortaleciendo las relaciones transatlánticas» con Estados Unidos «más allá de la administración que esté en ... cada momento gobernando» y del «ruido político y mediático», en alusión al polémico segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. El jefe del Ejecutivo autonómico se reunió en el Palacio de Ajuria Enea con el congresista demócrata de origen vasco John Garamendi, al que calificó como «magnífico embajador de la causa vasca» en el mundo. El político norteamericano, por su parte, agradeció la acogida dispensada por el lehendakari y destacó las «oportunidades» de colaboración entre Euskadi y California, de donde es representante, en ámbitos concretos como la investigación y las universidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La caída de la nube de Amazon durante cuatro horas provoca problemas en diferentes plataformas y pagos con tarjeta en todo el mundo
  2. 2 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  3. 3

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  4. 4

    Un vial unirá de forma «inminente» Concha y Hurtado de Amézaga
  5. 5 Las entradas para La Oreja de Van Gogh en Bilbao ya están agotadas
  6. 6

    Instalan botones del pánico en 10 hogares de menores tras la agresión a una educadora
  7. 7 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora
  8. 8

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  9. 9

    «Descienden los tráficos en la siderurgia y en las piezas de automoción ya han caído un 31%»
  10. 10

    Bilbao da el impulso definitivo al renacimiento de Olabeaga y la edificación de casi 600 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pradales llama a «fortalecer» los lazos con EE UU

Pradales llama a «fortalecer» los lazos con EE UU