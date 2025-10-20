Pradales llama a «fortalecer» los lazos con EE UU
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:15
El lehendakari, Imanol Pradales, reivindicó ayer la necesidad de «seguir fortaleciendo las relaciones transatlánticas» con Estados Unidos «más allá de la administración que esté en ... cada momento gobernando» y del «ruido político y mediático», en alusión al polémico segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. El jefe del Ejecutivo autonómico se reunió en el Palacio de Ajuria Enea con el congresista demócrata de origen vasco John Garamendi, al que calificó como «magnífico embajador de la causa vasca» en el mundo. El político norteamericano, por su parte, agradeció la acogida dispensada por el lehendakari y destacó las «oportunidades» de colaboración entre Euskadi y California, de donde es representante, en ámbitos concretos como la investigación y las universidades.
