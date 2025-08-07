El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

PP y Vox vetan en Jumilla las celebraciones islámicas en lugares públicos

La comunidad musulmana de la localidad murciana recibe con incertidumbre el veto a sus ritos religiosos, la primera medida de estas características en España

Silvia Osorio

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:27

PP y Vox han sembrado la polémica en Jumilla (Murcia) tras aprobar la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en ... lugares públicos. Este veto ha sido recibido con mucha incertidumbre por la comunidad musulmana y pone en el ojo del huracán a esta localidad, sobre todo, después de los violentos altercados ocurridos hace pocas semanas en Torre Pacheco.

