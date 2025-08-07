PP y Vox vetan en Jumilla las celebraciones islámicas en lugares públicos

PP y Vox han sembrado la polémica en Jumilla (Murcia) tras aprobar la «primera medida» en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en ... lugares públicos. Este veto ha sido recibido con mucha incertidumbre por la comunidad musulmana y pone en el ojo del huracán a esta localidad, sobre todo, después de los violentos altercados ocurridos hace pocas semanas en Torre Pacheco.

El Ayuntamiento de Jumilla, un pueblo de 27.000 habitantes, dio luz verde a una moción sobre la defensa de los usos y costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas, que fue presentada por la formación de ultraderecha en el pleno correspondiente al mes de julio. De esta forma, las instalaciones municipales no podrán acoger eventos tan importantes para los fieles de la religión islámica como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

Esta moción recibió una enmienda de modificación del PP que se centraba únicamente en las competencias municipales para este fin y fue aprobada con 10 votos a favor de los 'populares', la abstención de Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos-AV.

Así, la formación liderada por Santiago Abascal reivindicó «el respeto y la protección de las tradiciones propias del pueblo español en el espacio público frente al avance de costumbres ajenas impulsadas por políticas de cesión ideológica, electoralismo o presión económica». Según informa 'Siete días Jumilla', los socialistas apuntaron que «el Ayuntamiento debe ser de todos, al margen de creencias», y calificaron la moción y enmienda de «xenófoba y sectaria».

«Siguen alimentando el odio»

Mientras, el secretario general del PSOE en Murcia, Francisco Lucas Ayala, acusó al PP de «vulnerar» los valores constitucionales y poner «en riesgo» la convivencia, «solo por aferrarse al poder». «No han aprendido nada de lo ocurrido en Torre Pacheco. Siguen alimentando el odio y provocando una fractura social de consecuencias imprevisibles. El PP vulnera los valores constitucionales y pone en riesgo la convivencia, solo por aferrarse al poder», indicó en un mensaje en la misma red social.

Por su parte, desde Podemos confirmaron que llevarán a la Fiscalía «este nuevo disparate del Partido Popular y de Vox». «Es un paso más en la deriva xenófoba y racista no ya tanto de Vox, que nos tiene acostumbrados -continuaba-, sino del Partido Popular, que en la Región de Murcia compra todas sus políticas». «El Partido Popular de López Miras, a día de hoy, no se diferencia en nada de esa ultraderecha racista», declaró Egío.

También la coordinadora regional de IU-Verdes, Penélope Luna, advirtió que esta decisión es «inconstitucional» y que «atenta frontalmente» contra el artículo 16 de la Constitución, que garantiza la libertad religiosa. «Se trata de un acto de racismo islamofóbico y de odio, disfrazado de reglamento administrativo. No lo vamos a permitir», arguyó.

En este sentido, Luna afeó al PP que haya elegido ser «cómplice» del «fascismo», al negociar «la dignidad» de Jumilla «a cambio de seguir gobernando a cualquier precio». «La Región de Murcia no puede convertirse en el campo de pruebas del autoritarismo reaccionario», destacó.

Por su parte, el representante de Vox en el Ayuntamiento de Jumilla, Juan Agustín Navarro, aseguró en un mensaje en la red social X tras la aprobación de la moción que «¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!». También valoró tras el pleno la defensa de las tradiciones españolas frente a la «constante ofensiva ideológica de la izquierda» por imponer costumbres ajenas. «A partir de ya no se va a volver a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del cordero», subrayó.