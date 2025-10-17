El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos

Un día después de haber formalizado, para este 30 de octubre, la citación de Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' en el Senado contra la ... corrupción, el Partido Popular busca apretar las tuercas al presidente por otro flanco: la elevación al Tribunal Constitucional de su denuncia por la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo.

El partido líder de la oposición lo tramitará por la vía del conflicto de atribuciones, una fórmula que ha utilizado en otras seis ocasiones ante contenciosos de distinta índole, dirigido al Poder Ejecutivo y al Congreso. Aunque el propio Sánchez ha insistido, la última vez este martes, en que ejecutará el mandato constitucional y oficializará su proyecto presupuestario para 2026, lo cierto es que ya ha incumplido los plazos y el contexto político invita pensar, al menos hoy, en que sigue careciendo de los apoyos necesarios para poderlo sacar adelante en la Cámara baja.

«A Pedro Sánchez le da igual legislar, solo quiere seguir en el Gobierno para protegerse de la corrupción. No tiene mayoría social ni política para sacar adelante los presupuestos y esa parálisis la están pagando los españoles», ha asegurado Alicia García, portavoz de los populares en el Senado, quien también ha recalcado que «no se puede seguir viviendo en esta anomalía democrática».

La dirigente popular ha prometido que los de Feijóo sacarán al secretario general del PSOE de la «rebeldía constitucional» en la que, insisten desde Génova, lleva instalado desde hace años al no aprobar las cuentas públicas. «Los presupuestos no son opcionales y la constitución no puede ser papel mojado», ha afirmado.

El pleno del Senado del próximo miércoles votará la iniciativa del PP para requerir al Gobierno a que presente los Presupuestos. Una vez aprobado este paso (los populares disponen de mayoría absoluta en la Cámara alta), y si el Gobierno responde negativamente o no lo hace en el plazo de un mes, se abrirá el conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el Tribunal Constitucional.

Los populares argumentan que el hecho de que el Ejecutivo no presente las Cuentas impide al Senado «ejercer la función constitucional que le atribuye tanto el artículo 66.2 de la Constitución, que establece que «las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos [y] controlan la acción del Gobierno» como el artículo 134.1, que subraya que «corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación».