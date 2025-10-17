El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso EP

El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos

Los populares plantearán un conflicto de atribuciones para denunciar que Sánchez no ha formalizado las Cuentas por tercer año consecutivo

María Eugenia Alonso
Álvaro Soto

María Eugenia Alonso y Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Un día después de haber formalizado, para este 30 de octubre, la citación de Pedro Sánchez en la 'comisión Koldo' en el Senado contra la ... corrupción, el Partido Popular busca apretar las tuercas al presidente por otro flanco: la elevación al Tribunal Constitucional de su denuncia por la falta de Presupuestos por tercer año consecutivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás de un muro en plena Avanzada»
  3. 3

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  4. 4

    La jueza imputa al hijo de Isak Andic en la investigación por la muerte de su padre
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  7. 7

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  8. 8 «El dinero me encanta; me voy a gastar el millón con mucha alegría»
  9. 9

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  10. 10

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos

El PP llevará al Gobierno ante el Constitucional por no haber presentado Presupuestos