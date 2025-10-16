Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' del Senado el 30 de octubre

Pedro Sánchez comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado el jueves 30 de octubre a las 9 de la mañana, según ha ... anunciado este jueves la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García. «Esperemos que no repita el papel de Ábalos y Koldo en el Tribunal Supremo. No puede callar», ha afirmado García.

La comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' que funciona en el Senado ha mutado a lo largo de estos 18 meses para fiscalizar todos los escándalos y los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno. En Génova ya deslizan algunas de las preguntas que el jefe del Ejecutivo tendrá que responder después de que este martes admitiese públicamente que él también ha cobrado dinero en efectivo procedente de su partido.

Los populares quieren saber cuándo, cuánto y por qué cobró ese dinero. Según la Ley 7/2012 de Lucha contra el Fraude, en este tipo de operaciones no se pueden abonar importes superiores a mil euros y quienes los reciben «deberán conservar los justificantes del pago, durante el plazo de cinco años desde la fecha del mismo», y están «obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria».

Los de Feijóo pondrán el foco también en la procedencia de ese «ingente dinero en metálico» con el que, según ha revelado del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pagaban a José Luis Ábalos, Koldo García o Santos Cerdán. Instarán también al presidente a aclarar si «el PSOE tiene extractos bancarios que acrediten retiradas de efectivo en alguna de sus más de 400 cuentas corrientes que justifiquen que en Ferraz hay soles, lechugas y chistorras», en alusión a la jerga que utilizaban los implicados en la trama corrupta para referirse a los billetes de 100, 200 y 500 euros. Habrá tiempo también para «arrinconar» a Sánchez por el caso que afecta a su mujer Begoña Gómez, a su hermano o al fiscal general del Estado.

No será una jornada fácil para el presidente. Cada grupo dispone de 55 minutos para interrogarle. El PP lo hará en último lugar. En la dirección nacional guardan con celo el nombre del senador encargado del cara a cara. Tal y como confirmó la portavoz en el Senado, Alicia García, su nombre saldrá de entre los 17 senadores que forman parte de la comisión de investigación, aunque este jueves no ha querido concretar los nombres.

Las quinielas sitúan en buena posición al portavoz de la misma, Alejo Miranda de Larra y el secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano. Fue el número dos de Isabel Díaz Ayuso quien presentó en 2022 la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que supuso el punto de partida en la operación contra Koldo García y la supuesta trama corrupta por la que Santos Cerdán se encuentra en prisión preventiva.