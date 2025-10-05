El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El exministro José Luis Ábalos sale de los juzgados. Efe

El PP denuncia sobresueldos en negro dentro del PSOE

Los populares exigen a Ferraz pruebas materiales de que no existe una caja B en el partido

A. Azpiroz

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 16:16

Comenta

El PP ya da por probado que existen sobresueldos en negro para los altos dirigentes del PSOE, una acusación que durante años ha sobrevolado sobre ... el propio partido que ahora preside Alberto Núñez Feijóo.

