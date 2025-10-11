El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Rosa Díez

«La polarización de la política es una herencia de Zapatero»

Considera que el expresidente marcó un precedente «en todo» y es «quien susurra con mucho peso» a Sánchez

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:10

Acaba de publicar 'La sombra', una crítica feroz a los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Rosa Díez cree que es él «quien susurra con mucho peso» a Pedro Sánchez y que «todo» empezó con él.

–¿Es alargada la sombra de Zapatero?

–Lo cubre todo.La forma de hacer política y la propia política que practica Sánchez es una herencia directa del tiempo de Zapatero. Sánchez, tras perder las últimas elecciones –aunque con respaldos suficientes para gobernar–, anunció que iba a levantar un muro entre españoles y Zapatero cavó una zanja.

– Señala, en especial, la memoria histórica.

– Zapatero resucitó el 'guerracivilismo', la confrontación y la división entre españoles, y lo hizo como una decisión estratégica. Quiso amalgamar lo que él llama la izquierda, donde incluye hasta al PNV, sobre el odio a la derecha. Lo instauró desde que llegó a la secretaría general en el año 2000. Y esa sombra sigue presente en la política nacional. Sánchez es un muy buen alumno de esa estrategia. Él ha desenterrado al muerto (se refiere a los restos de Franco) pero el que revitalizó el 'guerracivilismo', el que rompió ese encuentro que fue la Transición, fue Zapatero. Y ¿por qué?

– Dígamelo.

– Cuando Zapatero llegó a la secretaría general delPSOE, cuando yo militaba en el partido, quería hacer en España lo que había hecho Mitterrand en Francia: dividir a la derecha. Quería lograr desgajar una parte a la derecha del PP –donde ahora está Vox– con la idea de que el PSOE gobernaría aunque no tuviera mayoría.Además, quiso ampliar la capacidad de acordar con quien sea y como sea. Blanquear a los futuros socios para blanquearse a sí mismo. Aglutina con el odio a la derecha. Primero les llamaron derecha extrema, luego franquista y ahora fascistas.

– ¿La polarización actual es culpa de la izquierda?

– De la izquierda no, de Sánchez. Del PSOE. Lo provoca con cada uno de sus actos. La derecha comete errores y hace trampas pero no tiene como objetivo polarizar. Todo eso lo inicia Zapatero.

Apoyos parlamentarios

–Se refiere a apoyos que siguen ahí, como EH Bildu. Ahí Sánchez ha ido más allá.

–Es una consecuencia lógica. Si Zapatero no hubiera legalizado a ETA, Bildu no sería el socio elegido por Sánchez. Digo más. Si en las negociaciones conETAZapatero no les hubiera prometido que el Constitucional iba a avalar la candidatura de las marcas de ETA que el Supremo habría tumbado, sin eso, Bildu no estaría hoy en las instituciones.

– La banda estaba muy débil cuando se produce todo esto.

– Zapatero legaliza a ETA cuando estaba derrotada. No tenía capacidad para nuevos comandos, les detenían rápidamente, la colaboración internacional surtió efecto a nivel europeo y se reconoció que el terrorismo era un problema para Europa y la sociedad había salido, por fin, a la calle.Es ahí, con ETA derrotada, cuando Zapatero viene a rescatarla, y lo hace para blanquear a la banda y para blanquear sus futuros pactos con sus herederos y marginar al PP en eso que llamaría la pacificación. Todo lo que ha hecho Sánchez lo había hecho antes Zapatero.

– Se refiere en esa frase a ETA, pero usted ve otros ejemplos.

– El 'procés', por ejemplo. Fue Zapatero el que llamó a Artur Mas cuando los socialistas catalanes habían abandonado lo del segundo Estatuto. Les rescató cuando el independentismo catalán estaba en sus horas más bajas. No a los independentistas, sino a los secesionistas, a los que actúan al margen del juego democrático.

– Todos los gobiernos se han sentado con miembros de ETA.

– Sí. Pero es que Zapatero convirtió a ETA en un interlocutor político. Todos los gobiernos han negociado con ETA para que dejara de matar pero él dialoga con la banda. Se dialoga entre iguales; se negocia entre distintos. Zapatero habla de «final dialogado de la violencia». Los convierte en interlocutores. Es reconocer implícitamente que había dos violencias: la de ETA y la delEstado deteniendo comandos, como dice en esas actas uno de los negociadores del Gobierno.

– Publica en su libro extractos de las actas de la banda. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

– El colegueo de esas actas incautadas al jefe de ETA 'Thierry'. No sólo lo que pactan, que es brutal, sino la forma que tienen de hablar de igual a igual. Eso es lo peor. O cuando ETA se queja de que se siguen deteniendo comandos y pidiendo penas altas para los terroristas y ellos responden que la razón es que «los jueces son del PP y ya hemos quitado a Fungairiño».

– ¿Por qué el espacio del centro no se consolida en España?

– Porque la radicalización ha hecho que se expulse todo lo que se considere moderado.

