El presidente del PNV de Bizkaia, Iñigo Ansola. EP

El PNV reprocha a Bildu que no cumpla «los mínimos éticos para una vida en común»

Ansola cree una «desvergüenza» que Otegi aconseje a la Ertzaintza «tratar bien a la gente» para «ganar autoridad»

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:24

El arranque del curso político no sólo no ha supuesto el fin de la polémica veraniega por los ataques a la Ertzaintza y a las ... Policías locales en los recintos festivos, sino que la ha avivado. Las reflexiones de Arnaldo Otegi sobre el cuestionamiento de las figuras de autoridad y su convicción de que «el problema» lo tiene la Policía autonómica, a la que aconsejó este martes ganarse el respeto «tratando bien a la gente» y «siendo una policía de cercanía», han colmado el vaso de la paciencia del PNV. La organización jeltzale, que ya había venido lamentando que Bildu que se empeñe en «denostar» a la Ertzaintza -a la que, creen, no perdona que «combatiera a ETA»-, elevó ayer un peldaño más sus reproches y acusó a EH Bildu de ser «incapaces de cumplir los mínimos éticos para una vida en común».

