El PNV reprocha a Bildu que no cumpla «los mínimos éticos para una vida en común»

El arranque del curso político no sólo no ha supuesto el fin de la polémica veraniega por los ataques a la Ertzaintza y a las ... Policías locales en los recintos festivos, sino que la ha avivado. Las reflexiones de Arnaldo Otegi sobre el cuestionamiento de las figuras de autoridad y su convicción de que «el problema» lo tiene la Policía autonómica, a la que aconsejó este martes ganarse el respeto «tratando bien a la gente» y «siendo una policía de cercanía», han colmado el vaso de la paciencia del PNV. La organización jeltzale, que ya había venido lamentando que Bildu que se empeñe en «denostar» a la Ertzaintza -a la que, creen, no perdona que «combatiera a ETA»-, elevó ayer un peldaño más sus reproches y acusó a EH Bildu de ser «incapaces de cumplir los mínimos éticos para una vida en común».

En un mitin para celebrar el 47 aniversario del batzoki de Erandio-Goikoa, el presidente del PNV vizcaíno, Iñigo Ansola, dedicó parte de su intervención a afear a la coalición soberanista su actitud ante el acoso que han padecido las fuerzas de seguridad en las fiestas de los municipios vascos. En algunos casos, el hostigamiento a los agentes ha acabado con su expulsión del recinto de txosnas, incluido el caso de Ondarroa, donde la propia alcaldesa de Bildu denunció que radicales echasen a una policía municipal.

Para el líder del Bizkai buru batzar, «la campaña de acoso, violencia y exclusión» contra las fuerzas de seguridad exige «una respuesta inmediata y clara» y «una condena firme y rotunda». «Quien no lo hace, quien rebusca en el diccionario, quien se escuda en subterfugios, no está a la altura de lo que este país merece», censuró Ansola.

En opinión del burukide vizcaíno, la actitud de Bildu no es «improvisada», sino que obedece a un «cálculo político» y a una «estrategia de desprestigio» de los cuerpos policiales que ejercen su labor en Euskadi. «Se llenan la boca con grandilocuentes palabras como modelos y pactos, pero son incapaces de cumplir los mínimos éticos para una vida en común», lanzó. Aunque no explícita, la alusión a la ligazón de la izquierda abertzale en el pasado con la violencia de ETA fue clara. Incluso, Ansola leyó textualmente la declaración de Otegi en la que aconseja a la Ertzaintza «tratar bien a la gente». «No sé si reirme o llorar. ¡Qué desvergüenza!», apostilló.

El líder del BBB quiso dejar claro que, a diferencia de Bildu, el PNV lleva a gala su «compromiso ético». En su opinión, los ataques a los cuerpos policiales, a quienes expresó el máximo «apoyo y respaldo» de la formación jeltzale, «nos retrotraen a un tiempo y a una realidad que queremos dejar atrás y superar para que no vuelva jamás».

Policía «de proximidad»

Los jeltzales pretenden desactivar el discurso de Bildu que reduce lo sucedido a la necesidad de caminar hacia una Policía «de proximidad, euskaldun y democrática». El propio lehendakari Pradales, en una entrevista en Euskadi Irratia, avisó a Otegi de que el foro de seguridad impulsado por el Gobierno vasco no tiene entre sus objetivos debatir sobre el «modelo policial», como pretende la izquierda abertzale.

Desde dentro de la Ertzaintza, el sindicato Sipe respondió también a Arnaldo Otegi, al que acusó de acometer con sus «graves e irresponsables» palabras «un ataque frontal contra la dignidad» de los ertzainas que «cada día arriesgan su integridad por la seguridad de todos los vascos». «Quienes convivieron, avalaron y defendieron la violencia de ETA no pueden dar lecciones de democracia a una institución que ha sufrido asesinatos y acoso», advirtió Juan Carlos Sáenz, secretario de Organización de Sipe.