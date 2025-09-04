El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bingen Zupiria, consejero vasco de Seguridad, durante una entrevista. Bernardo Corral

La coalición pide la comparecencia de Zupiria para que explique las dimisiones en Arkaute

E. C.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:24

De forma paralela al debate abierto sobre el papel de la Ertzaintza y las críticas que recibe por parte del Gobierno vasco y del PNV, ... EH Bildu quiere poner el foco en lo que, a su juicio, es el verdadero problema «político» que afecta a la Policía autonómica: las dimisiones en julio de quien fuera directora de la academia de Arkaute, Miren Dobaran, y de su 'número dos', Amaya Angulo. La formación liderada por Arnaldo Otegi ha pedido la comparecencia en el Parlamento del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para que dé explicaciones. La llegada de Dobaran a Arkaute el año pasado fue bien vista por la coalición soberanista por su perfil a favor de la implantación del euskera que había certificado durante su etapa en Educación. Según desveló este periódico, uno de los principales motivos de su salida de Arkaute fueron los choques entre su equipo y determinados grupos de poder de la Academia y del propio Departamento de Seguridad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El final más triste después de una gran jornada de ciclismo
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  5. 5 Las protestas: Enekuri, El Vivero, Pike Bidea...
  6. 6 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  7. 7

    Polémica en un restaurante de Noja: «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros»
  8. 8

    Reforma millonaria en un edificio que la Diputación tiene previsto abandonar
  9. 9

    Lo que faltaba
  10. 10

    La FIFA impide al Athletic inscribir a Laporte, jugador del Al-Nassr a la espera del recurso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La coalición pide la comparecencia de Zupiria para que explique las dimisiones en Arkaute

La coalición pide la comparecencia de Zupiria para que explique las dimisiones en Arkaute