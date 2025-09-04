La coalición pide la comparecencia de Zupiria para que explique las dimisiones en Arkaute

De forma paralela al debate abierto sobre el papel de la Ertzaintza y las críticas que recibe por parte del Gobierno vasco y del PNV, ... EH Bildu quiere poner el foco en lo que, a su juicio, es el verdadero problema «político» que afecta a la Policía autonómica: las dimisiones en julio de quien fuera directora de la academia de Arkaute, Miren Dobaran, y de su 'número dos', Amaya Angulo. La formación liderada por Arnaldo Otegi ha pedido la comparecencia en el Parlamento del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, para que dé explicaciones. La llegada de Dobaran a Arkaute el año pasado fue bien vista por la coalición soberanista por su perfil a favor de la implantación del euskera que había certificado durante su etapa en Educación. Según desveló este periódico, uno de los principales motivos de su salida de Arkaute fueron los choques entre su equipo y determinados grupos de poder de la Academia y del propio Departamento de Seguridad.

La de Zupiria, en todo caso, no es la única comparecencia que reclama EH Bildu. También quieren que pasen por el Parlamento Ibone Bengoetxea (Cultura, Euskera y Deporte) y Mikel Torres (Economía, Trabajo y Empleo) para que aclaren la postura del Ejecutivo en relación a la ofensiva contra el euskera y el rechazo del gabinete Pradales a la iniciativa para complementar las pensiones bajas». Según EH Bildu, «el verano ha dejado algunas lecciones, preguntas, cuestiones y problemas, cuyos responsables políticos son las y los consejeros del Gobierno». La parlamentaria Eraitz Saez de Egilaz recordó que «se ha acentuado la ofensiva judicial, política y mediática que está erosionando la arquitectura jurídico-política del euskera y deshaciendo los consensos sociales mínimos existentes hasta ahora».

