«No perdamos de vista que la vocación de una administración es servir al ciudadano»

Manuel Lezertua, Ararteko durante la última década, entregará su renuncia al Parlamento vasco «a finales de este mismo mes o principios de junio». El Defensor ... del Pueblo autonómico hace balance en esta entrevista de esta década, y se va satisfecho con el «prestigio» que ha ganado la institución.

- Tras diez años en el cargo, ¿qué balance hace?

- Hemos cambiado mucho. Cuando llegué había unas 8.000 intervenciones y ahora estamos en 16.000, hemos renovado equipos... Quiero marcharme con la sensación de que he hecho mi trabajo correctamente.

- ¿Por qué se han disparado las actuaciones?

- Por varios motivos. Las administraciones intervienen en muchos ámbitos de la vida y se producen más fricciones. En segundo lugar, la institución es más conocida que hace diez años, se ha consolidado, tiene un acceso fácil y credibilidad.

- No puede optar a la reelección. ¿Repetiría si estuviera en su mano?

- No. He dejado de lado todo lo que no fuera implicarme a fondo con este trabajo. Espero que venga alguien con un apoyo tan amplio como el que he tenido yo y con ideas, compromiso y fuerzas nuevas.

- ¿Le hacen caso las instituciones?

- El 90% de las quejas que registramos se resuelven. Se comunica a la administración pertinente el problema y ésta modifica la medida controvertida o la omisión.

- ¿Siempre ha sido así?

- Creo que ha mejorado. Quisiera que fuera el 100%. En el 10% restante, dictamos una resolución profundamente motivada que no es obligatoria. De estas es verdad que más o menos la mitad se queda sin atención, y el problema que tenemos es que, en muchos casos, ni siquiera responden. Y si no van a cumplir la recomendación, me gustaría que digan por qué.

- Ha amenazado a varias administraciones con recurrir a la Justicia por no colaborar.

- En los últimos años tuvimos que elevar un poco el tono y utilizar las herramientas de las que dispone la ley porque no es obligatorio cumplir nuestras recomendaciones, pero sí cooperar. A finales de 2022, por ejemplo, tuve 46 expedientes bloqueados porque las administraciones no lo hacían.

- ¿Qué instituciones son las que menos responden?

- El que fuera Defensor del Pueblo, Álvaro Gil-Robles, solía decirme que si cuando me vaya no tengo más enemigos que cuando llegué, es que no he hecho bien mi trabajo. Y ciertamente he tenido roces que crean un cierto malestar pero no quiero abultar más el número de enemigos que he podido crear.

- Con la cita previa y los trámites 'online' ha perdido la batalla.

- Muchos no hacen caso y otros dicen que van a hacer y luego, nada. La cita previa, para muchas personas, es útil, pero muchas otras se están sintiendo abandonadas. Y además imponerla no es legal, como tampoco lo es imponer un determinado sistema, como el informático.

- Usted lo llamó hace unos meses «confort administrativo».

- Es que no se puede perder de vista el hecho de que la vocación de una administración es servir a los ciudadanos. Y además no hacerlo como a mí me conviene, sino como dice la ley. Y la ley indica que hay que servirle con cercanía. Una buena administración no puede privilegiar sistemas de atención porque le viene mejor a los funcionarios.

- El Ararteko es un termómetro de la sociedad. ¿Ha cambiado la vasca en estos años?

- Hemos pasado de la convulsión de una sociedad violenta a una pacificada, con una población muy consciente de sus derechos y que los ejerce de todas las maneras que puede.

- ¿Y los motivos de queja?

- Cuando yo llegué, el tema principal eran las ayudas sociales. Siguen siendo muy importantes, pero han aparecido otros temas, como la sanidad, que se ha disparado, y la vivienda.

- ¿Ha perdido prestigio Osakidetza?

- Yo no diría tanto. Lo que pasa es que las expectativas de la población con respecto a nuestro sistema de salud eran enormes.

- ¿Cómo se cumplen esas expectativas? ¿Reduciendo las listas de espera?

- Sí. Las listas de espera son el 25% de las quejas de salud, pero las demandas son ilimitadas y las soluciones no son mágicas. Los esfuerzos que están haciendo, sobre todo a través del Pacto de Salud, tardarán un tiempo en mostrar resultados.

- Mencionaba también la vivienda.

- Esta semana he comparecido ante la Comisión de Vivienda del Parlamento para dar cuenta de las quejas que recibimos en este ámbito, y hay un flujo constante. El déficit de vivienda protegida es estructural, con 80.000 solicitantes en alquiler y un parque del Gobierno vasco de 16.000.

- Otro de los grandes retos es la educación. ¿Reciben muchas quejas?

- Ahora igual menos, pero cuando se modificó hace dos años el sistema de admisión, subieron mucho. La fusión de dos colegios en Bilbao, que al final no se llevará a cabo, provocó una inmensidad.

- Gobierno y autonomías llevan meses peleándose por el reparto de menores.

- Hay que garantizar que los que vengan aquí sean atendidos con las dignidades que merecen como seres humanos y como niños. Nosotros actuamos de oficio, vamos a los centros, y comprobamos los importantes esfuerzos que hace sobre todo la Diputación de Bizkaia, y señalamos cuándo está desbordada.

- ¿Qué opinión le merece que Euskadi acoja a casi 900 menores y La Rioja a 15?

- Eso hay que arreglarlo a nivel de la Administración del Estado, que es lo que están reclamando el Gobierno vasco y las diputaciones. Hay que recordar las obligaciones que tenemos, no podemos abandonar a los niños y no atenderles.

- ¿Algo que le quede pendiente?

- Sí. Me hubiera gustado ver una nueva ley del Ararteko en marcha. Presenté un informe al Parlamento sobre la modificación de la norma actual, que es de 1985. Han pasado 40 años y se necesitan nuevos instrumentos y mejores garantías para un trabajo independiente.