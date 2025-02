Otxandiano sitúa al PSE-EE como un «actor fundamental» para redactar un nuevo estatus

David Guadilla Lunes, 17 de febrero 2025, 11:28 Comenta Compartir

EH Bildu coloca al PSE-EE como un «actor fundamental» para redactar un nuevo estatus, un proceso que se encuentra a la espera de ver si fructifican las conversaciones discretas que los partidos llevan manteniendo en los últimos meses dentro de una ronda abierta por Andoni Ortuzar. El mensaje lanzado por Pello Otxandiano supone, sobre todo, un movimiento para tratar que los de Eneko Andueza asuman «el reconocimiento de Euskal Herria como nación».

La reforma del autogobierno sigue metida en un laberinto del que no se acaba de ver la luz. La clave sigue siendo la misma que ha impedido llegar a un acuerdo durante los últimos diez años: la imposibilidad de alcanzar un consenso de mínimos sobre el derecho a decidir y el reconocimiento nacional. En especial, en lo que se refiere al primer concepto.

Arnaldo Otegi aseguró la semana pasada que en las conversaciones con Ortuzar se habían dado algunos «avances». Un acuerdo entre las dos formaciones abertzales tendría mayoría holgada en el Parlamento vasco, pero el objetivo declarado es buscar un acuerdo transversal al que se puedan incorporar el PSE, Sumar y Podemos para darle mayor legitimidad social y luego poder pasar el 'corte' en el Congreso. Basicamente, evitar que se repita lo que ocurrió con el plan Ibarretxe.

Otxandiano, en declaraciones en Radio Euskadi, ha insistido este lunes que Euskadi está «ante una ventana de oportunidad para el reconocimiento de nuestro carácter de nación». Porque para el portavoz parlamentario de EH Bildu, ese reconocimiento «significa blindar nuestros derechos nacionales e institucionalizar el derecho a decidir». En un intento de meter presión a los socialistas, ha asegurado que el PSE «tiene que ser consciente del compromiso que se adoptó para la investidura de Sánchez y que el Parlamento vasco es abrumadoramente soberanista». Otxandiano, además, espera que la sustitución de Ortuzar por Aitor Esteban al frente del PNV no cambie la hoja de ruta hasta ahora esbozada con el todavía presidente jeltzale. «Esperamos que no se produzcan vaivenes. No tiene por qué haber cambios».

El dirigente de EH Bildu también se ha referido a la reforma fiscal. Tras indicar que el PNV y el PSE «no están de acuerdo» entre ellos, Otxandiano ha considerado que los jeltzales están «tratando de buscar el acuerdo con el PP», mientras que «el PSE no puede asumir un acuerdo fiscal con el PP» y «le gustaría explorar el camino del acuerdo con EH Bildu».