Los obispos se revuelven contra Vox: «Un xenófobo no puede ser un buen cristiano»

Los obispos se han enfrentado este martes a Vox tras las críticas de Santiago Abascal después de que la Iglesia se posicionara contra el veto ... del PP y Vox a los actos de carácter islámico en espacios públicos en la localidad murciana de Jumilla. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha apelado a la «dignidad humana» y el «bien común» para abordar la acogida de los migrantes. En un mensaje en X, Argüello ha asegurado que «no es posible abordar el asunto de las migraciones sin abordar simultáneamente sus causas en el conflicto capital-trabajo en la economía y sus consecuencias políticas para organizar la convivencia». «Ni capitalismo ni individualismo son la solución», ha afirmado Argüelles, un mensaje muy en línea con las ideas del anterior papa, Francisco..

Más allá ha ido el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, que ha afirmado: «Debemos decir con contundencia que un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano». «La xenofobia está absolutamente fuera de lugar en el catolicismo», ha agregado el arzobispo, que ha resaltado que la postura de Vox «es completamente contraria a la de la Iglesia». «La Conferencia Episcopal dijo lo que debía decir, mencionando la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se pone de manifiesto el derecho a una libertad religiosa fundamentada también en el Concilio Vaticano II», ha dicho Planellas.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Planellas ha asegurado que «no hay fisuras» en la Iglesia católica sobre la defensa de los fieles musulmanes a desarrollar sus cultos en España. A su juicio, la polémica de los últimos días no tiene que ver solo con el Islam, sino con el rechazo de una parte de la población hacia la inmigración, lo que considera «censurable».

Planellas ha recordado que «Cataluña se forjó con la inmigración» y ha apuntado hacia las causas profundas del fenómeno. «El gran problema que tenemos en todo el mundo es que la mayoría de migrantes son migrantes forzados. El problema no son las personas que llegan, sino las situaciones y las causas que obligan las personas a irse de su tierra»

La Conferencia Episcopal calificó el veto en Jumilla a los rezos de los musulmanes en lugares públicos, promovido por el PP y Vox, como «una discriminación que no puede darse en democracia». «La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes», sostuvieron los obispos, que insistieron en que «las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental protegido por la Constitución Española».

La Iglesia argumenta que su inequívoca postura en favor de la acogida de los migrantes se remite a la Doctrina Social y a los Catecismo. La Conferencia Episcopal, de la mano de ONG católica Cáritas, ha apoyado los procesos de regularización extraordinaria que actualmente estudia el Congreso. También se ha posicionado en contra de las proclamas de Vox sobre «deportaciones masivas» y ha exigido que no se utilice a los migrantes como «arma política».

Sin embargo, en los últimos años, grupos católicos vinculados a la derecha política han lanzado mensajes contra la inmigración y, especialmente, contra lo que han calificado como la «islamización» de la sociedad. Por ejemplo, la Fundación NEOS, que preside el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja, explica en su web que «el deber de acogida tiene como límite la estabilidad de las sociedades donde se acoge» y que «la crisis migratoria o la Agenda 2030 son ejemplos de amenazas que afectan a todos los países occidentales por igual, derivadas de la falta de fundamentos».

El líder de Vox, Santiago Abascal, mostró su «perplejidad» y «tristeza» por las críticas de la Iglesia al acuerdo de PP y Vox en Jumilla. «Yo no sé si se debe a los ingresos públicos, que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos. O no sé si tiene que ver con los casos de pederastia, que la tienen absolutamente amordazada antes las acciones de determinados gobiernos liberticidas. Pero asisto perplejo a estas posiciones», dijo en una entrevista para el pódcast Bipartidismo stream.