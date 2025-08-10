El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El lehendakari Imanol Pradales. Zipi Aragón

Todos los miembros del Gobierno de Pradales son licenciados y casi un tercio son doctores

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:16

Si en el Parlamento vasco hay un 93% de miembros que aseguran contar con titulación universitaria, en el Gobierno ese indicador alcanza directamente el 100%. ... El lehendakari y sus quince consejeros -es el Gabinete más amplio de la democracia- afirman en sus respectivos currículms haber finalizado la carrera. Las licenciaturas más comunes en el Ejecutivo autonómico son, de largo, las de Ciencias Políticas y Sociología, o las dos a la vez. En concreto, es lo que estudiaron el lehendakari, Imanol Pradales, y los consejeros Mikel Jauregi (Industria) -de hecho, estos dos fueron compañeros de clase-, Denis Itxaso (Vivienda), Nerea Melgosa (Bienestar), Susana García Chueca (Movilidad) y Javier Hurtado (Turismo).

