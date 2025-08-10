Todos los miembros del Gobierno de Pradales son licenciados y casi un tercio son doctores

Si en el Parlamento vasco hay un 93% de miembros que aseguran contar con titulación universitaria, en el Gobierno ese indicador alcanza directamente el 100%. ... El lehendakari y sus quince consejeros -es el Gabinete más amplio de la democracia- afirman en sus respectivos currículms haber finalizado la carrera. Las licenciaturas más comunes en el Ejecutivo autonómico son, de largo, las de Ciencias Políticas y Sociología, o las dos a la vez. En concreto, es lo que estudiaron el lehendakari, Imanol Pradales, y los consejeros Mikel Jauregi (Industria) -de hecho, estos dos fueron compañeros de clase-, Denis Itxaso (Vivienda), Nerea Melgosa (Bienestar), Susana García Chueca (Movilidad) y Javier Hurtado (Turismo).

Además de politólogos y sociólogos, en el Consejo de Gobierno se sientan otro tipo de perfiles académicos. Hay tres licenciados en Empresariales, dos en Derecho (uno de ellos es Javier Hurtado, que cursó dos carreras) y, a partir de ahí, hay disciplinas con un solo titulado: Psicología, Filosofía y Letras, Filología Inglesa, Medicina y Cirugía, Biología y, tal vez la menos conocida de todas, Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Esta última es la que cursó Amaia Barredo, la titular de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Por tanto, no hay otros profesionales que sí abundan en el Parlamento, como ingenieros, periodistas o historiadores.

Casi un tercio de los componentes del Ejecutivo autonómico ha alcanzado el grado máximo y son doctores tras completar su tesis en la UPV/EHU o en Deusto. Son el propio Pradales, doctor en Ciencias Políticas y Sociología; el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, doble doctor en Economía; la titular de Educación, Begoña Pedrosa, en Lingüística Aplicada; el de Salud, Alberto Martínez, en Medicina; y el de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Ignacio Pérez, en Biología. En su caso va aún más allá porque desde 1999 es catedrático en Fisiología en la UPV/EHU, universidad de la que llegó a ser rector entre 2004 y 2009.

En cuanto a idiomas, 12 de los 16 componentes del Gobierno vasco hablan euskera con mayor o menor fluidez; todos salvo Mikel Torres, Javier Hurtado, María Jesús San José (Justicia y Derechos Humanos) y Alberto Martínez. En la jura del cargo, en junio de 2024, todos utilizaron ambos idiomas salvo el consejero de Salud, que sólo lo hizo en castellano y asumió el desconocimiento del euskera como «una» de sus «carencias».

Respecto a las lenguas extranjeras, la mayoría de currículums de los miembros del Gabinete no detallan su conocimiento. No obstante, en la práctica es sabido que el lehendakari domina el inglés, al igual que el titular de Industria, Mikel Jauregi, que antes de incorporarse a Lakua trabajaba en Londres.