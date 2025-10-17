La Ertzaintza recuerda en Zumarraga al agente Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988
Diego Fernández Tortosa
Viernes, 17 de octubre 2025, 00:49
La Ertzaintza homenajeó ayer, en el cuartel de Zumarraga, al agente Juan José Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988. En el acto participaron diversos mandos, encabezados por la directora y el jefe de la Policía autonómica, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente.
El acto comenzó con unas palabras de recuerdo de parte del jefe del cuerpo y en el que también participaron varios agentes, Landa lideró una ofrenda floral para después guardar un minuto de silencio por el ertzaina asesinado.
Este homenaje también se llevó a cabo este mediodía en todas las unidades y centros de la Ertzaintza. Pacheco falleció hace 33 años en Legazpi por la explosión de una bomba trampa en el túnel de Brinkola, en la línea ferroviaria Madrid-Irun. Es uno de los 15 asesinados por la banda.