La Ertzaintza recuerda en Zumarraga al agente Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988

Diego Fernández Tortosa Viernes, 17 de octubre 2025, 00:49 Comenta Compartir

La Ertzaintza homenajeó ayer, en el cuartel de Zumarraga, al agente Juan José Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988. En el acto participaron diversos mandos, encabezados por la directora y el jefe de la Policía autonómica, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente.

El acto comenzó con unas palabras de recuerdo de parte del jefe del cuerpo y en el que también participaron varios agentes, Landa lideró una ofrenda floral para después guardar un minuto de silencio por el ertzaina asesinado.

Este homenaje también se llevó a cabo este mediodía en todas las unidades y centros de la Ertzaintza. Pacheco falleció hace 33 años en Legazpi por la explosión de una bomba trampa en el túnel de Brinkola, en la línea ferroviaria Madrid-Irun. Es uno de los 15 asesinados por la banda.

Temas

ETA

Ertzaintza