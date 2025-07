«¡Maixabel, ha pasado algo, no salgas de casa!» Jáuregui, que entonces trabajaba en Chile, fue tiroteado en el frontón de Tolosa en una de sus visitas a Legorreta

Aquel 29 de julio no fue una mañana cualquiera en casa de Juan Mari Jáuregui. Algo sospechaba. La noche anterior había soñado que lo mataban. ... Su mujer, «Marixabel», como él le llamaba, sintió un escalofrío cuando se lo contó mientras él salía de su casa de Legorreta. Ella le dijo que no pensara en eso. Juan Mari había quedado en Tolosa para tomar un café con su amigo Jaime Otamendi, pero Maixabel Lasa no le acompañó porque por la noche le tocaba preparar la cena de cuadrilla. Sin embargo, al rato, su marido le llamó por teléfono para que fuera a Tolosa más tarde a acompañarle a comprar un par de camisas que luego llevaría a Chile.

Aquel sábado, Juan Mari tenía la agenda repleta de compromisos sociales. Así ocurría cada tres meses, cada vez que regresaba a casa, porque entonces vivía a caballo entre Legorreta y Santiago de Chile, donde era el representante para Sudamérica de una empresa de venta en aeropuertos. Un trabajo que le pesaba por lo duro de la enorme distancia que le separaba de su familia. Hacia las once y media, mientras charlaba y tomaba un café con Otamendi, dos miembros del 'comando Buruntza', Luis Carrasco y Patxi Makazaga, entraron en el concurrido Café Frontón y pidieron unas consumiciones. Al terminar se acercaron a Juan Mari, le dispararon dos tiros en la nuca, salieron por la puerta principal, se metieron en el coche en el que les esperaba Ibon Etxezarreta y se dieron a la fuga. No habían pasado ni dos horas desde que Juan Mari había salido de casa cuando sonó el teléfono y Maixabel, a punto de marcharse, lo cogió. Era su hermano. Le dijo: «¡No salgas de casa. Ha pasado algo!». Entonces ella lo supo. Supo que le habían matado. Lo demás es muy difuso: el hospital, mucha gente, su hija que estaba en fiestas de Leitza con sus amigas. Tenía 19 años. Ya estaba en la universidad, en Huelva. Jáuregui, que tenía 49 años, fue trasladado con vida en una ambulancia medicalizada a la cercana clínica de La Asunción, pero falleció a la una de la tarde.

