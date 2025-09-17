Junts se jacta de las cesiones de Sánchez: «Ha pasado del no a todo al sí a todo»

Junts per Catalunya ha sacado este miércoles pecho de las cesiones que le ha arrancado esta legislatura a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo ha ... cuestionado que el jefe del Ejecutivo pueda seguir gobernando. En la sesión de control en el Congreso, la portavoz de la formación de Puigdemont, ha acusado al presidente del Gobierno de «bloquear» algunas de las propuestas de los junteros en materia de vivienda, Cercanías, lucha contra la multirreincidencia y ocupación. «¿Cree que podrá seguir gobernando?», le ha preguntado Nogueras. El presidente del Gobierno, después de que días atrás Puigdemont le lanzara el enésimo ultimátum amenazándole con la ruptura, ha asegurado en su réplica que está cumpliendo los acuerdos de Bruselas (por los que fue investido por Junts) y se ha comprometido a cumplir lo pactado. «Tenemos la máxima voluntad de cumplir los acuerdos de Bruselas», ha asegurado.

Además, ha señalado que «espera» que se le aplique la amnistía a «todas las personas que se vieron implicadas de una manera u otra en los hechos de 2017». Referencia clara a Carles Puigdemont. También ha destacado los esfuerzos que está realizando por conseguir la oficialidad del catalán en la UE. En este sentido, el presidente del Gobierno recibirá este jueves en la Moncloa al canciller alemán, Friedrich Merz, con dos asuntos sobre la mesa: Gaza y la reclamación sobre el catalán en la UE que Alemania ha rechazado hasta la fecha.

Poco después de la sesión de control en el Congreso, en la que Sánchez ha lanzado guiños a los postconvergentes, Nogueras se ha jactado en Telecinco de todas las cesiones que su partido está consiguiendo de Pedro Sánchez. La dirigente nacionalista ha asegurado que el presidente del Gobierno ha pasado del «no a todo, al sí a todo», de ahí que Junts le invistiera y le haya mantenido el apoyo hasta la fecha. Nogueras ha señalado que han logrado contraprestaciones de los socialistas que no hubieran «soñado». No obstante, como ha hecho en el Congreso minutos antes, ha puesto en duda que el líder del PSOE pueda seguir gobernando, aunque a su juicio depende del presidente del Gobierno.

Sobre la última cesión de los socialistas a los independentistas, Nogueras ha defendido que de trata de una cuestión de derechos lingüísticos. «Se ha de normalizar que un ciudadano catalán que se dirige a una empresa que le presta un servicio pueda ser atendido en catalán», ha aseverado. Según Nogueras, esta propuesta, que obliga a las empresas de más de 250 empleados y más de 50 millones de facturación a atender a sus clientes en catalán, incluso fuera de Cataluña, «enriquece», «alimenta el progreso» y hará más «competitivas» a las empresas.