Juan Carlos Monedero, señalado por acosar sexualmente a varias mujeres: «Está salido»

El movimiento 'Me Too' que hace cuatro meses se saldó con la abrupta retirada de la política de Íñigo Errejón –investigado a raíz de la denuncia de la actriz Elisa Mouliaá– se cierne ahora sobre otro fundador de Podemos. Aunque por ahora no hay denuncias, Juan Carlos Monedero se encuentra en el ojo del huracán después de que un excolaborador de Pablo Iglesias haya revelado presuntos casos de acoso sexual por su parte. Se trata de un testimonio que se suma a los mensajes de varias mujeres en las redes sociales en los que relataban episodios similares.

El runrún inicial ha pasado a otro estadio después de que 'ABC' publicara ayer unos audios de Sergio Gregori, expresentador de Canal Red que fue fulminado hace unos meses por su enfrentamiento con Iglesias. Lo curioso es que fue apartado después de compartir en sus redes unas declaraciones del propio Monedero en las que éste criticaba la deriva ideológica del proyecto televisivo del exlíder de Podemos. En el audio en cuestión, enviado el pasado noviembre a la militante feminista Raquel Ogando, Gregori afirma ser conocedor de varios casos de acoso sexual por parte de Monedero.

«A mí (una mujer) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública, y es algo que es grave y sí, claro que a mí me duele porque (dice el nombre) es mi amiga, pero como no quiso denunciar nada, pues yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Juan Carlos», cuenta. También habla de una segunda mujer con la que Monedero «se puso muy insistente y muy pesado» en un evento de Podemos. Esa otra joven ya hizo público su testimonio, pero omitió el nombre del presunto acosador.

Protocolo antiacoso

Las grabaciones de Gregori salieron a la luz apenas dos días después de que la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey también arremetiera públicamente contra Monedero por supuestos comportamientos machistas con ella. Según relató, el cofundador de la formación morada le «empotró contra la pared» para invitarle a su casa. «Me despedí y me fui. Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra 'compa'. Está salido», escribió en sus redes sociales.

Preguntada por estos testimonios, la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, apeló a la existencia de un protocolo antiacoso dentro de la formación. «Hemos trabajado muchísimo para ser un espacio seguro», reivindicó la líder morada, quien añadió que la organización política «ha actuado siempre que ha conocido cualquier testimonio o indicio de violencia sexual». Belarra, en cualquier caso, recordó que Monedero es un mero militante de base, que no tiene responsabilidades orgánicas y que no ha ido a ningún acto del partido desde 2023.