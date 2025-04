El Gobierno responde a EEUU que el viaje de Sánchez a China no daña la voluntad de diálogo de la UE con Trump

El Gobierno trata de restar trascendencia a las palabras del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre las consecuencias que puede tener ... para sus aliados tradiciones «alinearse con China» como respuesta a lo aranceles impuestos por Donald Trump. A apenas 48 horas del encuentro que Pedro Sánchez mantendrá en Pekín con Xi Jimping, el ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió desde Vietnam que España actúa alineada con la Unión Europea y que su apuesta por ampliar relaciones comerciales con el gigante asiático no empece la voluntad de diálogo con la Administración norteamericana para una salida negociada a la crisis comercial.

«Pretendemos no solo llegar a una solución negociada con Estados Unidos –insistió a preguntas de los medios en una escala de la minigira asiática de Sánchez– sino también defender los intereses de Europa y de los países europeos. Y esto es perfectamente legítimo». Planas se lamentó así de que Trump esté recurriendo a la amenaza para intentar impedir respuestas proporcionales como la que ayer ya implantó la UE, con un tasa del 25% a 1.600 productos estadounidenses. «A mí, sinceramente, esta no me parece una forma respetuosa de negociar con socios comerciales que compartimos no solo comercios sino también principios y valores», reprochó.

El ministro aseguró, en todo caso, que está «tranquilo», argumentó que las palabras de Bennet, en una cumbre bancaria en Washington, hay que analizarlas en el contexto en el que se pronunciaron, a su juicio, una charla informal y descartó que la alusión específica a Sánchez tenga «especial significado». «Nuestra postura no es diferente de la de la mayor parte de los países de la Unión Europea», reiteró.

Desde Madrid, también el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró sereno e incidió en que España apuesta por «tender la mano para la negociación». «Somos conscientes de que hay que proteger esta relación entre Europa y Estados Unidos y en ello –afirmó– vamos a estar».