GKS llama a romper con «un régimen que legitima el fascismo»

En una fecha marcada por su importante carga simbólica para la izquierda abertzale, que históricamente ha convertido el seis de diciembre en una jornada de ... impugnación a la Constitución española, GKS quiso evidenciar que la contestación a lo que denominan «régimen del 78» ya no se articula solo desde un espacio político. La formación socialista, integrada en Euskal Herriko Kontseilu Sozialista (EHKS), hizo una demostración con una manifestación en Durango que congregó a miles de personas para reclamar una «ruptura con el régimen español».

Bajo el rechazo frontal a un sistema político «que no cierra la fuerza al fascismo, sino que lo justifica y legitima», EHKS articula un discurso que no solo cuestiona el marco constitucional español, sino también a quienes han asumido ese marco como terreno de intervención política. En este sentido, la alusión al «continuísmo franquista» del Estado funciona también como una crítica a los partidos políticos que se han integrado en las administraciones, independientemente de su color político. La portavoz habitual de GKS, Garazi Navarro, cargó contra «una derecha que blanquea el fascimo» y una «izquierda institucional que en los últimos años solo ha profundizado en el deterioro de derechos».

La formación socialista, en plena disputa con Ernai por la atracción de sus bases juveniles -lo que ha forzado a las juventudes de Sortu a radicalizar su discurso y actuaciones-, enfatizó en la necesidad de forzar «una ruptura política». Así, frente a una izquierda abertzale enfocada en ampliar su base electoral, EHKS insiste en delimitar su acción política a «la lucha de la clase obrera» y rechazar cualquier gestión institucional. Navarro también ha cargado contra un PNV «encaminado a subirse a la ola reaccionaria, asumiendo el marco de la extrema derecha estadounidense y europea».