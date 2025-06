Díaz se prepara para imponer el control horario ante los escollos en el Congreso por la reducción de jornada

Las negociaciones por la reducción de la joranda laboral se mantienen encalladas por la oposición férrea de Junts a la medida de Sumar. Mientras se ... mantienen las conversaciones, la vicepresienta segunda, Yolanda Díaz, reformará vía Real Decreto el registro horario en las empresas, una fórmula que no requiere su paso por el Congreso de los Diputados, como 'plan B' por si finalmente acaba por no salir su propuesta estrella.

Díaz mantiene su optimismo con que la reducción de la semana laboral a 37,5 horas sin reducción de sueldo se aprobará antes del 31 de diciembre de este año. Pero parlalelamente, ha señalado que la razón por la que los empresarios se oponen a esta rebaja es porque está incluida en un proyecto de ley donde también se endurece el registro para controlar cuántas horas de trabajo hace cada empleado.

La vicepresidenta segunda ha subrayado que hay dos sentencias del Tribunal de Justicia Europeo que instan a España a cambiar el registro para que sea «interoperable, objetivable y veraz» y para que se incluya en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, el que regula las horas extraordinarias.

«Los trabajadores saben perfectamente cómo funciona el registro horario. Saben que no funciona porque les hacen firmar en blanco. Por tanto, la clave no sólo es la reducción de la jornada laboral, es que se cumplan con las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. ¿Es que las formaciones políticas, las que sean, o la patronal española, no va a respetar la fuente de derecho europeo que es el Tribunal de Justicia Europeo?», ha apuntado Díaz en una entrevista en LaSexta.

La fórmula de este plan alternativo al parlamento se basa en que el control horario tiene rango reglamentario y, por tanto, «se dicta un Real Decreto» para modificarlo y «se aplica». En su opinión, es «muy grave» que las patronales vayan haciendo «un llamamiento a la insumisión» diciendo que los partidos voten en contra del proyecto de ley de las 37,5 horas.