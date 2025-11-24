Las autoridades policiales de Cuba han detenido en las últimas horas en La Habana a Martiño Ramos Soto, el profesor gallego de música condenado por ... la Audiencia Provincial de Ourense a trece años y medio de prisión por abusar y violar a una alumna menor de edad. Ramos Soto, que huyó en julio poco antes de que se diera a conocer el fallo, había sido incluido este mismo lunes en la lista de los diez criminales 'más buscados' de España por la Policía Nacional.

El Ministerio del Interior había pedido la colaboración ciudadana para localizarlo, después de constatar que había huido del país el pasado julio hacia Portugal y, desde allí a Brasil para luego dar el salto a Perú para acabar en Cuba, donde finalmente ha sido arrestado tras haber sido localizado en la isla caribeña en los últimos días.

Martiño Ramos Sotos, de 50 años, exlíder de Ourense En Común y En Marea, era muy conocido en Galicia sobre todo por su militancia política. Vinculado a Izquierda Unida desde hace años, fue miembro del Comité electoral de En Marea y simpatizante del BNG.

La Audiencia Provincial de Ourense, en el fallo que le condenó, certificó que el profesor aprovechó su posición de docente para violar o abusar a su alumna al menos diez veces, desde que la víctima tenía 12 años hasta los 16, aunque el contacto inicial empezó antes, cuando empezó a chatear con la niña que estaba en sexto de primaria a través de Instagram mediante una identidad falsa.

Según relata el fallo, cuando la niña llegó a la ESO, Ramos logró ganarse su confianza para que le enviase fotos desnuda y comenzaron las citas en las aulas con tocamientos y abusos en el propio centro. Luego llegarían citas en lugares más apartados donde, siempre de acuerdo a la sentencia, la menor fue violada, golpeada y vejada con prácticas de carácter sádico. Solo en 2021, tras años de abusos sexuales, la menor se atrevió a denunciarlo.

El Tribunal Supremo ratificó en julio la pena de 13 años de prisión cárcel impuesta por la Audiencia de Ourense. También fue condenado a una inhabilitación de 21 años de su profesión como profesión y se le aplicó una orden de alejamiento de la víctima, que sigue sufriendo secuelas psíquicas, durante dos décadas y una indemnización de 30.000 euros. Al conocer esta decisión de alto tribunal de ratificar la sentencia de primera instancia, Ramos, que seguía en libertad preventiva, decidió darse a la fuga.