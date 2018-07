El PP confía en que el congreso no abra heridas internas en Euskadi Javier Maroto y Alfonso Alonso, antes de un acto del PP vasco en Vitoria. / EFE Del resultado dependerá el papel que tendrán Alonso y Maroto en la interlocución con Génova y la línea política del partido en el País Vasco KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 20 julio 2018, 00:45

Una de las incógnitas del congreso extraordinario del PP es conocer cómo van a responder las estructuras del partido a la obligación de tener que elegir entre los dos candidatos en liza. El PP vasco no es ajeno a ese escenario. Desde la llegada de Alfonso Alonso a la presidencia regional, el partido vive un sosiego interno que ha hecho olvidar tiempos convulsos no tan lejanos. Pero este fin de semana se presenta como una prueba de fuego para calibrar la solidez de esa estabilidad.

Los populares vascos acuden a esta cita de Madrid con un apoyo mayoritario de las bases a Soraya Sáenz de Santamaría, que logró el 55% de los sufragios en la primera vuelta, por el 22% de Pablo Casado. Entre los dirigentes y altos cargos ese respaldo es aún mayor, lo que le garantiza a la exvicepresidenta el voto de buena parte de los 54 compromisarios vascos.

Entre los que respaldan a la exvicepresidenta del Gobierno destaca el propio Alfonso Alonso; la secretaria general, Amaya Fernández; el portavoz parlamentario, Borja Sémper; el senador Iñaki Oyarzábal; el exdelegado del Gobierno Javier de Andrés; y gran parte del grupo popular del Parlamento vasco. En el otro bando se alinean el diputado y miembro de la actual dirección nacional Javier Maroto, la portavoz en el Ayuntamiento de Vitoria, Leticia Comerón, y un sector de cargos intermedios de Bizkaia, que en su día apoyaron a Cospedal. Además, ha surgido la figura de María San Gil, apartada de la primera línea de la política y que respalda a Casado.

En principio, todas las fuentes consultadas aseguran que las relaciones entre ambos grupos son «perfectas» y que a lo largo de la campaña «se ha tenido especial cuidado» en mantener las formas para no abrir heridas. «Como en el resto de España, aquí también había cierta preocupación por no generar enfrentamientos personales», detalla una fuente popular. «Ha sido un proceso muy tranquilo. No ha habido ni malas palabras ni cosas raras. No nos dejamos jirones. Los dos grupos sabemos que lo importante es salir reforzados y dejar atrás la mochila de desprestigio de la corrupción», apunta otra voz del PP vasco. Como ejemplo de esa comunión, se apunta que la delegación alavesa celebrará en Madrid este fin de semana su tradicional cena de todos los congresos, a la que también asistirá Javier Maroto, cuya relación con Alonso, «sea buena o menos buena, no ha cambiado por estas primarias».

Línea aperturista

En las filas populares sorprendió la alineación de Javier Maroto en la campaña de Casado, sobre todo por lo escorado de su mensaje hacia la derecha y porque ha recuperado un discurso propio de la era Aznar. Desde el entorno del exalcalde de Vitoria se aduce a la amistad que Maroto y Casado han fraguado como vicesecretarios de la dirección de Rajoy como principal razón. Todas las fuentes consultadas aseguran que si Casado es elegido presidente del PP, Maroto tiene garantizado un puesto de primer nivel en la directiva nacional, mientras que Alonso perdería enteros en Madrid, donde hasta ahora su figura está muy bien considerada. Situación que se consolidaría si gana Sáenz de Santamaría, con quien mantiene una estrecha relación de amistad.

Pero, además, en este cónclave también se decide la línea política que seguirá el partido a nivel nacional y, por derivada, en Euskadi. Hasta ahora, Alonso ha planteado para el PP vasco una línea aperturista encaminada a ganar influencia, y que ha incluido pactos con el PNV. Con Santamaría, el actual presidente regional tendría manos libres para marcar la pauta. En cambio, una victoria de Casado, con el consiguiente giro a la derecha, situaría al PP vasco ante la obligación de replantearse alguno de sus posicionamientos.