Clara Ponsatí critica a los presos secesionistas: «Se entregaron» La exconsejera de Eduación, Clara Ponsatí. / Reuters La exconsejera que reconoció que iban de «farol» carga contra el Govern, ERC y la ANC y pide elecciones CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 26 octubre 2018, 11:22

La exconsejera de Educación, Clara Ponsatí, huida en Escocia donde da clases en la universidad, se ha convertido en un verso suelto muy incómodo dentro del independentismo y cada vez que habla crea polémica entre los suyos. Semanas atrás reconoció que el independentismo jugó al «póquer e iba de farol» y calificó la declaración de independencia de «brindis al sol» y ahora critica a los dirigentes secesionistas que están en prisión preventiva. Según Ponsatí, fue incongruente por su parte ponerse a disposición de la justicia de la que se habían declarado independientes. «Me sabe mal que con esto estoy criticando a los que se entregaron, porque creo que se entregaron», afirma hoy en una entrevista en el Punt-Avui. «El Govern tenía unas obligaciones históricas y, aunque yo no hubiera hecho la DUI, te obligaba como mínimo a mantener la dignidad y a no doblegarte ante unas instituciones que acabas de decir que ya no tienen soberanía sobre Cataluña», apunta. «Tener a todo el Govern en el exilio habría sido infinitamente más potente», ha señalado.

Ponsatí, junto a Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín decidieron huir de la justicia e instalarse en Bruselas. Ponsatí marchó poco después a Escocia. La exconsejera carga en la entrevista también contra Esquerra y contra su presidente, Oriol Junqueras, en su estrategia de ampliar la base soberanista, critica al Gobierno catalán, pues lanza «mensajes contradictorios», y arremete contra la ANC, que ahora pide al Govern que publique en el DOGC la declaración de independencia de hace un año. La exconsejera insta además a Quim Torra a que convoque elecciones. «No es el mejor momento, pero lo que tenemos ahora es nada», remata. Las críticas de Ponsatí contra diferentes sectores del independentismo son una muestra de la situación de división que vive el movimiento secesionista, cuando se cumple un año de la proclamación de la república y la posterior aplicación del 155 y la convocatoria de elecciones.