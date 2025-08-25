EH Bildu y ERC piden «más nación» para Euskadi y Cataluña en puertas de la negociación de Presupuestos

Sendas delegaciones de EH Bildu y ERC, encabezadas por sus respectivos líderes -Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras- se han reunido esta mañana en la sede ... de la coalición soberanista vasca en San Sebastián para analizar la «compleja» situación política «que vive el Estado español» y los distintos «escenarios» que pueden abrirse en Madrid en los próximos meses. En puertas de que el Gobierno de Pedro Sánchez abra la crucial negociación de los Presupuestos de 2026, tras tres años en blanco, los socios de izquierdas marcan territorio, elevan la presión y apuntan por dónde pueden ir sus exigencias en un momento crucial para el devenir de la legislatura, marcada por la incertidumbre especialmente tras el estallido del 'caso Cerdán'. «Frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional. Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual», apuntan ambas formaciones en una nota conjunta emitida tras concluir la cita.

En el encuentro, encabezado por Otegi y Junqueras, han participado también, por parte de la coalición abertzale, el secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, también portavoz en el Senado, y su adjunta en la Cámara alta y miembro de la mesa política, Idurre Bideguren. Por parte de los republicanos catalanes, han asistido al encuentro su secretaria general, Elisenda Alamany, y su 'número dos', Oriol López. El comunicado, breve y conciso, con que ambas fuerzas han despachado la cita -los participantes no han realizado declaraciones ni han convocado rueda de prensa-, da pistas, sin embargo, de cómo encaran Bildu y ERC el 'otoño caliente' que le espera a Sánchez, presionado por sus socios por tierra, mar y aire. Ambos partidos avanzan no sólo que exigirán avances en la cuestión soberanista sino que insistirán en «esa senda» tanto «desde la calle como desde las instituciones».

Desde que Sánchez evidenciara su extrema necesidad de oxígeno político por los presuntos casos de corrupción que han golpeado al PSOE y los frentes judiciales que se le acumulan en su entorno personal y familiar, con las causas abiertas a su mujer y a su hermano, Bildu ha insistido en reivindicar una «agenda democratizadora» que reconozca la «plurinacionalidad del Estado» y el «carácter nacional» de Euskadi y Cataluña. Incluso, ante la certeza de que será imposible cumplir el calendario que preveía cerrar el Estatuto de Gernika antes de final de año, han reclamado reactivar la negociación del nuevo estatus político. ERC, que ha vivido un año convulso a nivel interno y compite con Junts por el protagonismo en las negociaciones, no tiene interés en que Sánchez caiga pero sí en sacudirse el sambenito de socios dóciles del Gobierno.