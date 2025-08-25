El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Otegi y Junqueras se saludan al inicio de su reunión de este lunes en la sede de EH Bildu en San Sebastián. EFE

EH Bildu y ERC piden «más nación» para Euskadi y Cataluña en puertas de la negociación de Presupuestos

Otegi y Junqueras se reúnen en San Sebastián para analizar «los escenarios» que pueden abrirse en Madrid en los próximos meses

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:01

Sendas delegaciones de EH Bildu y ERC, encabezadas por sus respectivos líderes -Arnaldo Otegi y Oriol Junqueras- se han reunido esta mañana en la sede ... de la coalición soberanista vasca en San Sebastián para analizar la «compleja» situación política «que vive el Estado español» y los distintos «escenarios» que pueden abrirse en Madrid en los próximos meses. En puertas de que el Gobierno de Pedro Sánchez abra la crucial negociación de los Presupuestos de 2026, tras tres años en blanco, los socios de izquierdas marcan territorio, elevan la presión y apuntan por dónde pueden ir sus exigencias en un momento crucial para el devenir de la legislatura, marcada por la incertidumbre especialmente tras el estallido del 'caso Cerdán'. «Frente a la ola reaccionaria que se levanta en el Estado español, coincidimos en que la solución es más nación y más construcción nacional. Este fue y será siempre el camino para hacer frente a situaciones como la actual», apuntan ambas formaciones en una nota conjunta emitida tras concluir la cita.

