Bildu declara la guerra a los centros de datos y los convierte en su nueva bandera política

La rapidez con la que dos ingenieros pueden trabajar sobre un plano desde oficinas distintas, el tiempo de respuesta en una intervención quirúrgica asistida con ... robot o la agilidad en una transferencia bancaria realizada desde el móvil son acciones que dependen de una red robusta de servidores en los que alojar los datos necesarios. Unos centros que cada vez cobran más importancia –entre otras cuestiones, por su contribución para el desarrollo de la inteligencia artificial–, que las instituciones tratan de atraer como fuente de beneficios, pero que tienen su cara 'b'. Y es ahí donde empieza la batalla política y donde EH Bildu quiere encontrar una de sus próximas banderas políticas.

El interés de las diferentes administraciones por lograr que esas instalaciones se asienten en sus territorios es evidente. En el conjunto de España suman ya un centenar y en los últimos nueve meses se ha anunciado una inversión de 34.100 millones en todo el país. La más importante es la de Amazon en Aragón con 15.700 millones. Una alternativa por la que trató de pujar el País Vasco y una cantidad que equivale a toda la inversión extranjera en esta comunidad en los últimos ocho años.

El País Vasco busca engancharse también a este tren porque estas infraestructuras ofrecen servicios que sirven para atraer empresas. Hay en construcción o proyectados cinco centros de datos con una inversión que supera los 2.000 millones. El propio Imanol Pradales señaló a finales del año pasado que esta comunidad tiene capacidades suficientes «para aprovechar la nueva economía del dato». Lo hizo en la inauguración de las obras del principal de estos activos que hay en Euskadi: el Data Center impulsado por Merlin Properties en el polígono logístico alavés de Arasur, que podría llegar a tener una capacidad de 300 MW. Y es ahí donde ha puesto el foco EH Bildu.

Hace justo siete días, Pello Otxandiano publicaba un artículo en el que bajo el título 'Reflexionemos sobre los centros de datos' ponía el foco sobre la proliferación de unas instalaciones que consideraba «inadmisible». ¿Por qué EH Bildu muestra este rechazo? El portavoz parlamentario utilizaba el caso alavés para denunciar un excesivo gasto energético. Según sus datos, el consumo anual sería de 2.628 GWh, prácticamente lo mismo que gasta Álava al año.

A partir de ahí, Otxandiano argumentaba que se trata de un «consumo desproporcionado que condicionará por completo la transición de nuestro sistema energético» y que estos centros, además, suponen «un obstáculo para la descarbonización de nuestra industria» y saturarán una red eléctrica ya de por si colapsada. A esto sumaba que ocuparán un suelo industrial «escaso», que apenas generan puestos de trabajo, que no aportan «nada a nuestro desarrollo tecnológico» y que, a pesar de que «tributarán aquí», no compensa porque «Mercedes, consumiendo 13 veces menos, genera unos 6.000 empleos directos consumiendo 13 veces menos».

En un paso más en esta estrategia, la coalición soberanista ha registrado esta misma semana en las instituciones alavesas una iniciativa en la que se rechaza estos centros «de hiperescala» y reclama al Gobierno vasco que «limite su desarrollo».

La posición de EH Bildu sobre los centros de datos se engloba dentro de ese giro estratégico lanzado en los últimos años para presentarse como alternativa «real» al PNV y del debate interno sobre cómo debe desarrollarse la economía en Euskadi. Aparecer como formación capaz de gestionar las principales instituciones del país sin abandonar las esencias. Se trata, según se admite desde la izquierda abertzale, de uno de los temas «más peliagudos» y difícil de «gestionar internamente» en estos momentos. Ni los presos de ETA ni el nuevo estatus. Lo que aviva las «contradicciones» de una formación que ahora se esfuerza por ofrecer una imagen posibilista, pero con un pasado casi antisistema y en la que su matriz –Sortu– suele escenificar sus buenas relaciones con los gobiernos de Cuba y Venezuela son los parque eólicos.

En el debate sobre las renovables, EH Bildu ha asumido la necesidad de colocar instalaciones de aerogeneradores, incluso de gran tamaño, algo que choca con el discurso histórico de la izquierda abertzale y abre fisuras internas. El último ejemplo se vivió en Oion, donde el Ayuntamiento, gobernado por la coalición soberanista, ha dado luz verde a un proyecto con el argumento de que legalmente no le quedaba más remedio. Un razonamiento que no ha convencido a los más críticos y a los vecinos que se concentraron con pancartas de 'Bildu traidores'. Escenas que se han registrado en otros municipios como Azpeitia.

«Inercias» del pasado

En este juego de equilibrios, EH Bildu trata de hacer pedagogía interna y lanzar entre los suyos la idea de que para lograr «la soberanía energética» y avanzar hacia la independencia es necesario hacer algunas concesiones. Pasar del 'no' a todo, a un vamos a ver qué necesidades tenemos y ordenarlo. «Pero no está siendo sencillo», se admite, mientras los responsables de EH Bildu se preparan para tener que gestionar el malestar de un sector de sus bases. «Hay parte de nuestra gente que tiene muy claro que hay que avanzar, que mantener esa cerrazón y al mismo tiempo querer la soberanía no tiene ningún sentido, pero también se mantienen muchas inercias».

Frente a la tensión que genera la discusión sobre los eólicos, la expansión de los centros de datos sirve para cerrar filas. Porque, además, el hecho de que sean utilizados por grandes corporaciones como Amazon o las principales tecnológicas refuerza el mensaje ideológico de izquierdas frente a ElonMusk.

El debate está abierto y traspasa la muga de Euskadi. La semana pasada, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, reconoció que en España se está formando una «burbuja» con los centros de datos. La también vicepresidenta señaló que «es ingente la cantidad de proyectos que han llegado» y reclamó la necesidad de «ir midiéndolos para analizar cuáles son los mejores, también para el territorio».