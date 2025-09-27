El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Begoña Gómez Juan Carlos Hidalgo/Efe

Begoña Gómez acude por quinta vez este sábado frente al juez Peinado

El instructor ha citado a la mujer de Sánchez para notificarle su intención de que se siente en el banquillo ante un jurado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:12

Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Y van ya cinco visitas, tras los dos viajes a esta sede en ... julio de 2024, un tercero en diciembre del pasado año y el último este mismo mes de septiembre. Este sábado -día inusual para una cita procesal burocrática- el juez Juan Carlos Peinado ha llamado a su despacho a la mujer de Pedro Sánchez para notificarle a partir de las 18 horas oficialmente su intención (ya anunciada el miércoles) de que, llegado el caso, la esposa del presidente sea enjuiciada por un jurado popular por malversación.

