Amaya Fernández, durante una rueda de prensa con Iñaki Oyarzabal en 2019. Jesús Andrade

Amaya Fernández regresa a la primera línea para ocupar nuevamente un cargo interino

La expresidenta provisional del PP vasco tomará las riendas de la gestora en Bizkaia tras la decisión de Génova de apartar a Raquel González

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:30

El PP buscaba un perfil muy concreto para encabezar la gestora que pilotará la formación vizcaína de manera provisional hasta su próximo congreso. Debía ser ... una figura de consenso, que no despertara excesivos recelos entre los diversos sectores de la militancia y que conociera bien las entrañas del partido. Y en ese perfil encaja perfectamente Amaya Fernández, histórica dirigente que ha ocupado todo tipo de puestos y que casi cuatro años después de abandonar la política activa regresa a la primera línea para tomar las riendas de la organización provincial.

