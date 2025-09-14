Amaya Fernández regresa a la primera línea para ocupar nuevamente un cargo interino

El PP buscaba un perfil muy concreto para encabezar la gestora que pilotará la formación vizcaína de manera provisional hasta su próximo congreso. Debía ser ... una figura de consenso, que no despertara excesivos recelos entre los diversos sectores de la militancia y que conociera bien las entrañas del partido. Y en ese perfil encaja perfectamente Amaya Fernández, histórica dirigente que ha ocupado todo tipo de puestos y que casi cuatro años después de abandonar la política activa regresa a la primera línea para tomar las riendas de la organización provincial.

De 49 años y licenciada en Ciencias Políticas, su último cargo político fue el de portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia. Dejó el escaño en enero de 2022 para pasar a ejercer ya en un segundo plano como asesora de la vocal del PP en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP). Entre febrero y octubre de 2020 llegó a ser presidenta de los populares vascos de forma interina por la dimisión de Alfonso Alonso, de la que era 'número dos' como secretaria general. Una breve etapa al frente del partido en la que apenas tuvo poder de decisión y en la que llegó a criticar abiertamente el rumbo de la sigla.

Fernández vuelve ahora y lo hace para ocupar nuevamente un puesto interino, con fecha de caducidad desconocida por ahora. Exconcejala en Barakaldo y exjuntera, fue uno de los grandes apoyos de Raquel González en las primarias de 2017 y dos años después hizo 'ticket' electoral con ella cuando fueron candidatas a diputada general de Bizkaia y alcaldesa de Bilbao, respectivamente. Ahora le tocará ocupar su puesto y tratar de pacificar internamente el partido hasta que un futuro congreso estabilice la nave.