Los alcaldes de Bildu anuncian que «cortan relaciones» con Israel porque «el genocidio sigue»

Tras la huelga y las movilizaciones del pasado miércoles, la cuestión palestina se resiste a abandonar la agenda política vasca y en concreto la de ... EH Bildu. La coalición soberanista ha reunido hoy a sus alcaldes en Mondragón para anunciar que los ayuntamientos y entidades gobernadas por EH Bildu «cortan todo tipo de relación con Israel» porque «el genocidio se mantiene» pese al acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump y el alto el fuego -al que han dado «la bienvenida»-, una decisión a la que ha puesto voz la alcaldesa de Bermeo, Nadia Nemeh, de origen palestino.

Aunque no han concretado en qué municipios y a qué tipo de lazos afectaría la decisión, los alcaldes han anunciado que «suspenden» toda relación con el Estado hebreo y que «desde hoy mismo» empezarán a «analizar» las relaciones y vínculos de las administraciones locales que gobiernan con Israel «y daremos los pasos oportunos para que esta decisión se implante en la medida de lo posible». «EH Bildu no ha jugado a la equidistancia ni lo hará en el futuro», ha subrayado Nemeh, en una alusión velada al PNV, al que desde la izquierda abertzale y desde ELA se le acusa de mantener un discurso «ambiguo» sobre Palestina.

«El cese de relaciones con Israel es hoy el camino más efectivo para proteger a Palestina. Las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas y políticas con Israel deben ser suspendidas mientras dure el genocidio» para así «aislar» al Estado hebreo, han instado los regidores de EH Bildu, que han insistido en que es el momento de «asumir compromisos» también para que los responsables de la masacre «rindan cuentas».

EH Bildu ha remarcado además que «Euskal Herria y Palestina» son dos pueblos «amigos». «Somos pueblos oprimidos, somos dos pueblos a los que se les niegan los derechos democráticos básicos», ha lamentado Nemeh, que ha enmarcado asimismo la reunión de alcaldes y alcaldesas en Mondragón en la necesidad de dar respuesta a la situación de «inestabilidad» que, según ha dicho, «se vive en Euskal Herria y en el mundo». «En un momento marcado por el auge del fascismo y el autoritarismo los vascos tenemos mucho que decir», ha abundado.