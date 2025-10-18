El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nadia Nemeh, alcaldesa de Bermeo.

Los alcaldes de Bildu anuncian que «cortan relaciones» con Israel porque «el genocidio sigue»

«Euskal Herria y Palestina somos dos pueblos oprimidos a los que se les niegan los derechos democráticos básicos», dice la declaración que ha leído la alcaldesa de Bermeo, Nadia Nemeh

Olatz Barriuso

Olatz Barriuso

Sábado, 18 de octubre 2025, 14:02

Tras la huelga y las movilizaciones del pasado miércoles, la cuestión palestina se resiste a abandonar la agenda política vasca y en concreto la de ... EH Bildu. La coalición soberanista ha reunido hoy a sus alcaldes en Mondragón para anunciar que los ayuntamientos y entidades gobernadas por EH Bildu «cortan todo tipo de relación con Israel» porque «el genocidio se mantiene» pese al acuerdo de paz auspiciado por Donald Trump y el alto el fuego -al que han dado «la bienvenida»-, una decisión a la que ha puesto voz la alcaldesa de Bermeo, Nadia Nemeh, de origen palestino.

