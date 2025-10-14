El abogado de Begoña Gómez ante el juez: «Desde que desapareció la Inquisición nunca ha habido una investigación de este tenor»

Palabras gruesas hasta el punto de comparar implícitamente al juez Juan Carlos Peinado, en su propia cara, con el mismísimo Tomás de Torquemada, el primer ... inquisidor general de España. El pasado 6 de octubre en los juzgados de Plaza de Castilla, durante la vista oral en la que el magistrado comunicó su intención de enjuiciar a Begoña Gómez ante un jurado por cuatro delitos, el abogado de la imputada llevó hasta el extremo su alegato, según atestigua la transcripción de que aquella vista a la que ha tenido acceso este periódico.

«Creo que desde que desapareció la Inquisición, a principios del siglo XIX, nunca había yo conocido una investigación del carácter y del tenor de la que está sufriendo (Gómez)», clamó en un momento dado de su alegato el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, letrado de la encausada, poco después de que Peinado le anunciara la apertura del procedimiento para sentar a su cliente en el banquillo ante un tribunal popular por tráfico de influencias, corrupción en el sector privado, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Camacho -que ya había visto como a su patrocinada diez días antes el juez le había abierto otro procedimiento ante el jurado por malversación por el supuesto uso de la asistente de Moncloa para la gestión de la cátedra de la Complutense- fue especialmente duro en esa sesión, hasta el punto de acusar a Peinado de haber puesto en marcha una «investigación universal» sobre la «vida personal» y la «vida profesional» de la esposa de Sánchez, además de incluir el escrutinio «de todas sus actividades y de su formación académica». Y todo ello por el simple «hecho de que su marido es el presidente del Gobierno».

Sin «pruebas»

Según Camacho, Juan Carlos Peinado pretende llevar a juicio a la mujer de Sánchez sin pruebas. «No hay ninguna declaración, no hay ninguna prueba documental, no hay ningún resultado de una investigación», explicó el letrado, quien tachó de «novela» las acusaciones contra su defendida.

«Hemos oído un relato novelado, pero no hemos oído cuáles son esos indicios concretos que la acusación popular entiende que vinculan a mi defendida con los mismos. No hay ninguna testifical, no hay ninguna documental. El resultado de la investigación por parte de la Unidad de Crimen Organizado de la Guardia Civil es perfectamente claro a lo largo de todos los atestados: no hay ningún elemento», resumió el exministro, quien pidió en ese acto no solo que el procedimiento no fuera llevado ante un jurado, sino el archivo inmediato de todo el caso que desde abril de 2024 instruye Peinado, y que pretende alargar todavía medio año más.