Música y teatro para hacer frente a un fin de semana invernal

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo) I Viernes a las 19.30 horas Camino al zoo

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo (Camino al zoo) combina la clásica obra corta de Edward Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Juntas, estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry. La obra cuenta cómo en camino al zoo dos extraños se encuentran un domingo por la tarde en Central Park. Peter, un hombre casado que trabaja en una pequeña casa editorial y Jerry, un hombre solitario que acaba de regresar del zoo. Este encuentro desafiará sus percepciones sobre el amor, el fracaso, y la importancia de conectarse con alguien o algo a cualquier costo. El misterio de lo que sucedió en el zoo se convierte en un desenlace inesperado.

Teatro Jesús Ibañez de Matauco (Centro cívico Hegoalde) I Sábado 19.30 horas Rocío Luna

Rocío Luna nació en Cañada del Rabadán (Córdoba) en el año 1998 y con tan sólo 7 años ya se subió por primera vez a un escenario; y es que su afición al flamenco, recibida naturalmente de su familia, junto con su voz, hacían presagiar la consagración de una gran cantaora. 2023 es un año clave en su trayectoria, ya que consigue la Lámpara Minera en La Unión y en 2024 triunfa en la Suma Flamenca Joven de Madrid y en el también madrileño Festival de la Guitarra, junto a Alejandro Hurtado y a Patricia Guerrero.

Centro cívico Arana I Domingo a las 18.00 horas Teatro: ¡Furias!

'Furias' pone en escena a distintos personajes femeninos de la tragedia griega en una comedia divertida y ocurrente. Reflexiona sobre cómo hubiera sido la historia si los grandes clásicos hubiesen sido escritos por mujeres o si los grandes mitos hubieran sido interpretados desde la visión del feminismo contemporáneo. La representación corre a cargo del grupo de teatro de mujeres de Uribe Kosta, bajo la dirección de Esther Lobato. Al finalizar la actuación se dará a conocer el trabajo de un grupo de mujeres de la zona de Judimendi-Arana.

Hell Dorado I Sábado 21.30 horas Los Coronas

Los Coronas es la banda pionera de la música instrumental Surf Rock en el estado desde 1991. Se reúnen tras cinco años de parón. Con ocho discos largos, varios Eps y dos discos en directo publicados su música es un trepidante recorrido por el rockandroll, el surf rock, garage, country soul, las bandas sonoras, el sonido caño roto, el pasodoble y la rumba, siendo sus mayores referentes Dick Dale, Link Wray, Los Ventures, Duane Eddy, Paco de Lucía o Morricone.

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo) I Domingo a las 18.00 horas Andersen eta bere abenturen doinuak

De la mano de Ane Gebara, la Banda Municipal presentará su espectáculo 'Las aventuras de Hans Christian Andersen', una suite inspirada en la vida y los cuentos del famoso autor danés. Los movimientos de esta suite están basados en 'La pequeña cerillera' o 'El soldadito de plomo' y la obra captura el carácter narrativo y evocador de los relatos del autor. Destaca por sus melodías líricas y su orquestación colorida, lo que permite representar la magia y la emotividad de las narraciones de Andersen. La interacción de la narradora y actriz Ane Gebara y la Banda con el público será el hilo conductor de este espectáculo descriptivo, educativo y multidisciplinar.

Jimmy Jazz I Sábado 20.00 horas Brigade Loco

Brigade Loco es un grupo formado en Bergara (Gipuzkoa, Euskal Herria) en el año 2017. Lo componen Lander (voz), Oier (bajo), Alex (guitarra), Martin (guitarra) y Manex (batería). Es un grupo que canta mayormente en su lengua, el euskera. A pesar de que su camino se ha forjado mayormente en el circuito vasco, con el tiempo han ido presentándose ante el público en diferentes lugares del estado español y en diferentes lugares de Europa. Hasta el presente cuentan con dos discos autoproducidos. El primero «Ekintzek dute hitza» (2018) y el segundo «Amets bati lotuta» (2020). Su último trabajo ha sido un split con los italianos Azione Diretta titulado «Borghetti Crew» (2022) y han contado con la ayuda de diferentes sellos para la producción de los vinilos.

Centro Cultural Montehermoso I Domingo a las 19.00 horas Adrián Royo

Una experiencia musical única y efímera con Adrián Royo en un concierto de piano solo donde cada nota es creada en el momento. Adrián, pianista, improvisador, productor y compositor fusiona temas clásicos junto a composiciones propias en un viaje sonoro impredecible y cautivador, una aventura. Es más que un concierto. Es una conversación entre el intérprete y su audiencia, donde se entrelaza la improvisación con grandes melodías emulando a Keith Jarrett en su famoso Köln Concert de 1984.

Centro cívico Arriaga I Domingo a las 19.00 horas Música: «Handicap en vivo»

Concierto con la banda gasteiztarra Handicap que presentará los temas de su segundo diso grabado, una propuesta ecléctica de rock, blues y pop con textos de calado que no dejan indiferente.