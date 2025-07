Jazz, música techno, monólogos, artesanía, tenis... Todos los planes del fin de semana en Vitoria

Jon Aroca Jueves, 17 de julio 2025, 00:10 | Actualizado 09:53h. Comenta Compartir

Viernes y sábado Varias ubicaciones de Vitoria La traca final del Festival de Jazz

Tras una semana a pleno ritmo, el Festival de Jazz de Vitoria cierra su 48ª edición este fin de semana con un calendario repleto de eventos. Además de todas las actuaciones que darán color durante la jornada a las calles de la capital alavesa, el Europa acogerá varios conciertos a media tarde y Mendizorroza pondrá el broche con Al Di Meola y Kenny Barron Trio el viernes y Dora Morelenbaum y Toquinho el sábado.

Entradas para Mendizorroza y el Palacio Europa disponibles en su web.

De viernes a domingo Ostuño (Izarra) Al ritmo de la música techno de Harrikada

El festival Harrikada volverá a congregar a los amantes de la música techno en la zona de Ostuño (Izarra) del viernes al domingo. El evento congregará a artistas locales e internacionales en un entorneo incomparable. Esta nueva edición estará repleta de DJ, sesiones en directo así como conciertos. El techno festival queer y transfeminista, como así se define, tiene a la venta las entradas en su página web. Disponibles tanto abonos (75 euros) como para días sueltos (38 euros viernes y sábado y 15 el domingo)

Hasta el domingo Peña Vitoriana El mejor tenis femenino decide sus ganadoras

El mejor tenis femenino vive durante el fin de semana su desenlace con los encuentros decisivos. La Peña Vitoriana acoge la cuarta edición del VI Araba World Tennis Femenino, evento patrocinado por EL CORREO. Tras varios emocionantes partidos en las rondas previas, este viernes se celebran durante la mañana y primeras horas de la tarde los cuartos de final en el torneo individual y las semifinales de los dobles. El sábado será el momentode la final de dobles (16.00 horas) y las semifinales del cuadro individual, cuya fial será el domingo (12.00 horas).

La entrada es gratuita.

Viernes 18 a las 20.00 horas Izaskun Arrue Kulturgunea (Calle Zapatería) Primer aniversario de Izaskun Arrue Kulturgunea

Izaskun Arrue Kulturgunea celebra este viernes su primer aniversario con una fiesta fin de curso a la altura. Por ello ofrece el espectáculo 'Bingoz bingo' de la mano de Yogurinha Borova y Aurori Badiola. Un bingo-show con música, baile, humor y muchas emociones destinado, según aseguran, para personas de entre 6 y 99 años. Apto también para todos los niveles de euskera. Así los asistentes podrán seguir un bingo muy particular. Con sus cartones y números, pero con mucho humor entre bola y bola. A la finalización un DJ terminará de amenizar la tarde.

Empieza a las 20.00 horas y la entrada es gratuita.

Viernes 18 a las 20.30 horas Teatro Jesús Ibáñez de Matauco (Centro Cívico Hegoalde) El inconfundible humor de J. J. Vaquero

J.J. Vaquero cree que la vida le hace bullying. Pero él responde con su inconfundible sentido del humor, que lleva este viernes al Teatro Jesús Ibáñez de Matauco, en el Centro Cívico Hegoalde. Durante su espectáculo, el cómico pucelano contará esas 'penas', desde la relació con sus hijas hasta el funcionamiento del mando a distancia de la televisión. Un espectáculo directo, sin filtros, pero que ha cautivado a muchos. El show, además, contará con parte musical, pues el guitarrista Carlos Martín 'Catos' estará junto a él en el escenario.

Las últimas entradas, a un precio de 18 euros, están disponibles en la siguiente web.

Sábado 19 de 9.00 a 20.00 horas Ensanche de Vitoria Pintura en las calles

La decimonovena edición del Certamen de Pintura al Aire Libre Vitoria-Gasteiz se celebrará el sábado 19 de julio. El tema propuesto por la organización el siguiente: «300 años de esculturas en el Ensanche de Vitoria-Gasteiz: desde los reyes Godos a Wynton Marsalis». Cada participante deberá reflejar en su obra alguna de las esculturas del patrimonio artístico del Ensanche vitoriano. Las obras se podrán contemplar a partir de las 17.30 horas en los Arquillos y los premios se repartirán a las 19.30 horas en la Virgen Blanca. El ganador se llevará 1.600 euros; el segundo, 1.400.

El plazo de inscripción cierra este jueves. Hay un máximo de 55 inscritos.

Sábado 19 Plaza de los Celedones de Oro Artesanía en el corazón de la ciudad

La plaza de los Celedones de Oro será el punto de peregrinación durante la jornada del sábado para los amantes de la artesanía. Arbaso organiza la Feria de Artesanía ArtisauJazz en el marco del festival musical. La mejor artesanía vasca estará presente en el espacio de 10.00 a 20.30 horas.

Sábado 19 a las 20.00 horas Jardín de Falerina Música de sello estadounidense con Jodie Cash

Aunque Jodie Cash nació en Barcelona lleva la música típica estadounidense en los genes. No en vano, es hija de músicos profesionales de Rock Sureño y Country. Esas influencias se notan en su estilo, que fusiona tambíén con el rock and roll más clásico, así como con las rancheras. Tras lanzar su disco 'My Senses' hace esacasos meses, la catalana llega a Vitoria en el marco del Festival Belar Sounds.

La entrada es gratuita.

Domingo 20 Observatorio Los Fresnos de Salburua Mano a mano con las aves en Salburua

El humedal de Salburua ofrece una privilegiada posibilidad no solo de relacionarse con la flora, sino de disfrutar de la variadísima fauna que elige el espacio vitoriano para desarrollar su actividad. Entre esos animales se encuentran las muchas aves acuáticas presentes. Para poder conocerlas con mayor profundidad, el Ayuntamiento ofrece este domingo de 9.390 a 11.30 horas un recorrido naturalístico. La actividad, que será bilingüe, se celebrará en el observatorio 'Los fresnos'.

Domingo 20 Catedral de Santa María Abierto por Concierto en Santa María

Con motivo del 25º aniversario de la Catedral de Santa María, el templo acoge cuatro conciertos en el marco del programa Abierto por Concierto. El primero será este mismo domingo de la mano de dos músico vitorianos de renombre internacional: el contratenor Carlos Mena y el organista Daniel Oyarzabal, acompañados por el coro KUP Taldea y diversos instrumentistas.

Las invitaciones se podrán retirar en el centro de visitantes de la Fundación Catedral Santa María (Cantón Santa María nº 3). Cada persona tendrá derecho a dos entradas.