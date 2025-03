Un fin de semana en Vitoria teñido de morado

N. Salazar Viernes, 7 de marzo 2025, 00:47 Comenta Compartir

Centro cívico Iparralde I Viernes de 10 a 12 horas Reparto de corazones morados

Ampliar

Con motivo del día de la mujer, 8 de marzo, el grupo de Ganchilleando con amor repartirá en la entrada del centro cívico Iparralde corazones morados tejidos por ellas mismas. Será el viernes 7 de marzo, de 10.00 a 12.00 horas. El mensaje que quieren transmitir es el orgullo de «tejer la vida y tejer los corazones». Un gesto que quiere recordar la solidaridad y la sororidad necesarias en este mundo y reivindica la lucha por la igualdad de derechos. También compartirán corazones morados en distintos establecimientos del barrio.

Sala Baratza I Viernes 18.00 horas El bienestar del malestar: Una metamorfosis del sufrimiento (Dantza dezake sufrimenduak)

Ampliar

'El bienestar del malestar: Una metamorfosis del sufrimiento' forma parte del ciclo Dantza dezake sufrimenduak para ofrecer una panorámica del malestar psicológico y físico. Un ciclo de 3 sesiones independientes donde obtener herramientas para poder entender el malestar desde las artes plásticas, artes escénicas y la filosofía. Se harán ejercicios de danza y de expresión, pero también habrá hueco para dibujar, leer y reflexionar. En esta segunda sesión que tendrá lugar este viernes se analizará lo que ha dicho la filosofía sobre el bienestar, mezclándolo con los recursos que nos ofrecen el arte y el teatro.

Centro cívico El Campillo I Viernes 19:00 horas Teatro: «La Deskarada»

Ampliar

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el Ayuntamiento ha programado esta obra en la que se investiga la relación de dos mujeres de dos generaciones diferentes (la propia artista y su abuela). Todas tenemos algo de nuestras antepasadas pero ¿hasta dónde somos su continuidad y hasta dónde somos nosotras? En esta obra se pone sobre la mesa la dignidad de las personas, desde el cuerpo y el punto de vista de las mujeres feministas, saltando a la memoria colectiva.

Desde la plaza de San Antón I Sábado a las 12.30 Manifestaciones por el 8M

Ampliar

La manifestación del 8M recorrerá las calles de Vitoria este sábado, a partir de las 12.30 horas. Partirá desde la plaza San Antón y llegará hasta los Fueros para dar visibilidad a la lucha feminista y denunciar la violencia machista. Una marcha convocada por EHko Mugimendu Feminista a la que acudirán diferentes colectivos como Harramazka, Athca, Erroldarik gabe izaterik ez! o Araba Bizirik.

Por la tarde, desde la agrupación ITAIA se han organizado también varias movilizaciones para luchar contra el machismo en el País Vasco. En Vitoria, será a las 18.30 horas en la plaza de la Virgen Blanca.

Teatro Félix Petite (centro cívico Ibaiondo) I Viernes 19.30 horas Stravinsky

Ampliar

Stravinsky es un espectáculo formado por dos piezas: El pájaro de fuego y La Consagración de la Primavera, dos obras maestras de Stravinsky que permiten a LaMov expresarse de manera intensa y apasionada a través de su danza neoclásica y contemporánea. La compañía explora, bajo la dirección de Víctor Jiménez, los movimientos fluidos y enérgicos, y también etéreos y misteriosos; y refleja la tensión y la vitalidad de la música.

Ataria I Desde este sábado hasta el 4 de mayo Exposición de ocho artistas alavesas

Ampliar

El Día Internacional de la Mujer tendrá en Vitoria un color especial, el de las ocho artistas alavesas (siete pintoras y una fotógrafa) que se han inspirado en catorce mujeres de distintos ámbitos profesionales para crear las obras de la exposición 'Fortes Insenta', que se inaugurará en el Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua Ataria este sábado y permanecerá abierta hasta el 4 de mayo. Quienes se acerquen a Ataria podrán disfrutar con la obra de las artistas Ana Díaz de Espada, Blanca Sáez de Ibarra, Maite González Bentacor, Mari Paz Núñez, Mentxu Montenegro Miguelez, Mila Angulo, Pilar G. Barco y Marijo Lojo Escalante.

Plaza Sefarad (centro cívico Judimendi) I Sábado 17.00 horas De fiesta: «Construyendo la igualdad, jugando juntos y juntas»

Ampliar

La red de ludotecas y ludoclubs de Vitoria te invita a su fiesta de la igualdad. En la plaza Sefarad han organizado una celebración llena de rincones de juego, talleres y dinámicas. Por ello, te piden que te animes a jugar juntos y juntas a construir la igualdad. Entrada gratuita.

Jimmy Jazz I Sábado 20.00 horas Barón Rojo y Obús

Ampliar

Barón Rojo y Obús, dos de las bandas más importantes del rock español, pioneros que revolucionaron el genero a principios de los ochenta y que siguen manteniéndose en pie tras más de cuatro décadas de trayectoria, anuncian una gira conjunta de cuatro únicas fechas que se llevarán a cabo en 2025. Dos bandas legendarias sobre el mismo escenario, ofreciendo un espectáculo memorable en el que interpretarán los himnos que han acompañado a varias generaciones durante unos conciertos únicos e irrepetibles que ningún seguidor de ambas bandas, ni del rock en general, debería perderse. Será esta sábado en Jimmy Jazz.

Hell Dorado I Sábado 21.30 horas The Brains y Micky & The Buzz

Ampliar

The Brains son la banda de psychobilly y horror-punk más loca y desenfrenada de la escena canadiense. Y estarán de vuelta en Europa en 2025 con nuevo disco bajo el brazo, el noveno nada menos. Absolutos currantes y guerreros de la carretera, han llevado su espectacular show en vivo a los cuatro rincones del mundo, tocando en salas hasta la bandera en toda Europa, Canadá y Estados Unidos junto a artistas como Mad Sin, The Offspring, The Reverend Horton Heat, The Real McKenzies o The Creepshow entre otros. Este sábado actuarán en Hell Dorado. Compartirán escenario con Micky & The Buzz, una banda italo-bizkaina de 'High Energy Jump & Roll' formada en Bilbao en 2018 por Micky Paiano (Italia) y Carlos Beltrán (Bilbao) con la idea de interpretar jump-blues y rock & roll de los 50´s con actitud y el punto de mira en la diversión y el baile.

Jardín Botánico de Olárizu (Casa de la Dehesa)I Domingo a las 11.30 Taller: Iniciación al yoga en la naturaleza

Ampliar

El yoga en la naturaleza ofrece unos estímulos y una energía ideal para una práctica diferente a la de una sesión de yoga en un espacio cerrado. Además de los beneficios propios de esta práctica, podrás disfrutar a plena consciencia de nuestro entorno natural. Una sesión de Yoga Integral de nivel principiante que constará de una activación, asanas o posturas a plena consciencia, relajación y meditación. Durante la sesión, se alternarán explicaciones en euskera, castellano y sánscrito. Los participantes deben acudir con ropa cómoda y una esterilla. En caso de mal tiempo, la sesión se realizará en el interior de la Casa de la Dehesa. Imparte: Sadhana Yoga Gasteiz

Teatro Félix Petite (Centro cívico Ibaiondo) I Domingo 18.00 horas ImPERFECT

Ampliar

Clown, teatro gestual y ahora... ¿danza? ¿Por qué danza? Veinticinco años de trayectoria de la compañía La Baldufa nos animan a mirar atrás, hacer balance y disfrutar del camino recorrido hasta ahora. Pero también nos animan a repensar y reinventarnos. En un momento de cambio social, de miedos y de incertidumbre por el futuro que vendrá, tres cuerpos inexpertos e imperfectos decidimos reinventarnos, jugar como niños, y experimentar con la danza -un lenguaje completamente nuevo para nosotros-. Somos tres adultos, superando límites y explorando nuestras posibilidades. En una sociedad que impone lo idóneo a cada edad, ¿se puede aprender a bailar a los 50 años? Un espectáculo de danza, dirigido por Sol Picó, de reflexión sobre las propias limitaciones, de descubrimiento de la belleza no convencional, y de búsqueda de las ilusiones. El espectáculo habla de las imperfecciones, de segundas oportunidades y del derecho a reinventarse.