Un fin de semana con sal, vino y actuaciones en euskera en Álava La Fiesta de la Vendimia, del entroje, el festival Aztarna Beltza, 14 horas de actividades euskaldunes, el mercado agrario, trueques... en un programa repleto de propuestas

N. Salazar Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:12

Jardín Secreto del Agua I Viernes a las 19.00 horas Concierto de la Banda Municipal

Ampliar

Bajo el título 'No hay camino que no tenga fin', la Banda Municipal amenizará la tarde de este viernes con su música en el Jardín Secreto del Agua (La Florida). Luis Orduña dirigirá un concierto con temas como 'Camino de rosas', de José Franco, 'Compostela' de Thierry Deleruyelle, 'La ruta del Cid' de David Rivas y 'El Camino Real' de Alfred Reed. La entrada es gratis.

Plaza de España I Viernes a las 20.30 horas Cine al aire libre: 'Gagarine'

Ampliar

La plaza de España acogerá este viernes la proyección gratuita al aire libre de la película 'Gagarine', un film francés que cuenta la historia de Yuri, un joven de 16 años que ha vivido siempre en las Torres Gagarine en las afueras de París y sueña con ser astronauta. Cuando se entera de los planes para demoler todo el bloque de apartamentos, Yuri se embarca junto a sus amigos en una misión para salvar el edificio. La proyección contarán con una introducción de mano de la actriz y creadora vitoriana Arantxa Cordero. Entrada gratuita. Público: a partir de los doce años.

Vitoria-Gasteiz Euskararen Hiria I Sábado, Plaza de la Virgen Blanca y de España Catorce horas de actividades en euskera

Ampliar Trikoma actuará este sábado en la plaza de la Virgen Blanca.

La capital alavesa se convertirá este sábado en la ciudad del euskera con la celebración del evento 'Vitoria-Gasteiz Euskararen Hiria'. El programa comenzará a las 11:00 horas en la plaza de España con la actuación infantil 'Pon eta Pa', para continuar con actividades de ocio y deportivas, a cargo de Kimuak y del club de sokatira Badaiotz. A partir de las 12:30 horas se celebrará una sesión de bertsos en la plaza de la Virgen Blanca y a las 13:30 horas la plaza de España acogerá una exhibición de deporte rural.

Por la tarde, a partir de las 16.00 horas las actividades se desarrollarán en la plaza de la Virgen Blanca. La programación vespertina comenzará con un concierto acústico de la mano de Arrimu, le seguirá una actuación del monologuista Julen Axpe, actividades culturales vascas y una sesión de zumba. A las 20:30 horas habrá un Drag show a cargo de Andrigina&friends y a partir de las 21:30 horas comenzarán los conciertos de Trikoma y Berriztu erromeria. La jornada concluirá con una sesión de las DJ Guate-k. Además, el evento contará con una oferta gastronómica en la que se podrán degustar productos locales.

Salinas de Añana I Sábado por la mañana Fiesta del Entroje

Ampliar

El Valle Salado celebra esta sábado la Fiesta del Entroje, que marca el final de la cosecha con una escenificación de la recogida de la sal y su traslado sobre los hombros, en el caso de los hombres, y encima de la cabeza, si se trata de una mujer, hasta el almacén. Antaño cada uno solía cargar unos 50 kilos y realizaba una decena de viajes por la mañana y otros tantos por la tarde, lo que hace imaginar que no resultaba una tarea muy agradable. El entroje, sin embargo, se ha convertido hace ya unos cuantos años en motivo de fiesta y una excusa para que los vecinos y un buen número de turistas recuerden esta práctica ancestral. La fiesta será este sábado por la mañana.

Murgia I De viernes a domingo Festival Aztarna Beltza: Idoia Asurmendi, DJ Floki & DJ Sate...

Ampliar

La plaza de Murgia volverá a llenarse de cultura, música y comunidad con el Festival Aztarna Beltza. Habrá conciertos de artistas locales, puestos de artesanía, comida de proximidad, talleres de reciclaje y actividades para todas las edades. Un festival gratuito, con esencia popular y pensado para disfrutar en familia. En el cartel de esta edición destacan Idoia Asurmendi, DJ Floki & DJ Sate, DJ Su Selektah, Barriomania, I Think Soul, Bubblin Soundsystem ft Kloy MC y Araba Jazz Quartet, entre otros.

El cartel contempla para el viernes a las 19:00 la actuación de DJ Floki & DJ Sate (Txoko de Serapio). El sábado llegará el turno a 12:00 de DJ Su Selektah, a las 19:00 de Barriomania, a las 21:00 de Think Soul y a las 23:00 de Bubblin Soundsystem ft Kloy MC. El domingo actuará a las 12:00 Araba Jazz Quartet y a las 13:30, Idoia Asurmendi.

Plaza de los Celedones de Oro (frente a Correos) I Sábado de 10.30 a 14.00 horas Mercado agrario transparente

Ampliar

UAGA y AGA S. Coop. celebran este sábado un Mercado Agrario Transparente en el centro de Vitoria. Se instalará en la plaza de los Celedones de Oro (frente a Correos) con el fin de dar a conocer de primera mano los alimentos que se producen en Álava y fomentar su consumo. Así, los asistentes podrán adquirir directamente de las explotaciones alavesas productos como verduras de temporada, patatas, legumbres, queso, miel, embutido, vino, txakoli, repostería casera, pastel vasco, aceite de oliva, girasol y colza, variedades de panes, mermeladas, etc.

También habrá una degustación con producto local de la mano de Slow Food, conversaciones con productoras y productores y para los más pequeños, talleres infantiles. Este mercado se celebrará entre las 10.30 horas y las 14.00.

Zaramaga I Sábado 11.30 Mercado de trueque

Ampliar

La iniciativa juvenil 'Tratu Truke', que pretende convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad más sostenible, llega a su fin con la celebración del tercer y último mercado de trueque, que tendrá lugar en el barrio de Zaramaga. La cita será este sábado 20 en la plaza Zuberoa entre las 11:30 y las 14 horas. En caso de climatología adversa, se trasladará a la entrada del centro cívico Iparralde. Los dos mercados anteriores, que se desarrollaron en Salburua, en el mes de marzo, y Arriaga, en junio, consiguieron la participación de medio millar de personas.

Bares Elizalde, Abisinia, Iguana Klub y Ttipia I Sábado todo el día Working Too Hard R´n´R Gasteiz

Ampliar

El sábado se organizará una nueva edición del evento Working Too Hard R´n´R Gasteiz. El objetivo es llenar de Rock'n´Roll las calles de la ciudad. Serán catorce horas de incesante música que reunirá a pinchadiscos, bandas y público en las localizaciones de cuatro importantes bares de Vitoria (Elizalde Taberna, Abisinia, Iguana Klub y Ttipia Taberna). En esta tercera edición particupan tres bandas que marcan un recorrido de lo que ha sido el R´n´R en los últimos 26 años: The Meows (primer disco homónimo en 1996), Los Retumbes (con un ritmo frenético a la hora de sacar nuevos trabajos desde 2018) y la más joven de las bandas, Los Polípos.

Estos serán los horarios y ubicaciones de los conciertos:

Plaza Kutxa (Elizalde y Abisinia)

13.30 horas The Meows

15.00 horas A los platos: El Malvado Carabel y Plabo Stoned

Correría con Cantón Anorbin (Iguana Klub)

19.30 horas Los Pólipos y Los Retumbes

21.30 horas A los Platos: Madamme Medusa y Rufian

Zapatería (Ttipia Taberna)

23.30 horas hasta cierre, a los Platos: Leonor Carrionette y Fred Bodysway

Parque de Arriaga I Sábado, de 11 a 18.00 horas Desertia Fest: Jornada de cultura saharaui

¿Te imaginas poder conocer más de cerca los proyectos y el arte saharaui, sin salir de Gasteiz? Podrás haerlo en la primera edición de la jornada de cultura saharaui Desertia Fest. Organizado por la asamblea comunitaria Desertia con el apoyo del Ayuntamiento, Desertia Fest busca dar visibilidad y promover la cultura saharaui a través del arte, la música, la literatura y la gastronomía, creando un espacio de encuentro, intercambio y sensibilización para la ciudadanía de Vitoria.

El programa:

11:00 – 14:00. Stands de asociaciones saharauis, exposición de arte saharaui de la mano del pintor Maddi Ahmed y firma de libros con Ali Salem Iselmu, Fatma Galia Mohamed Salem, Taleb Alisalem y Bachir Lehdad.

Almuerzo y café ofrecidos por Taberna Alkar.

11:00 – 11:30. Taller de Gaf con el escritor Ali Salem Iselmu.

11:30 – 12:00. Micro abierto para intervenciones artísticas y poéticas.

12:00 – 14:00. Proyección de las películas saharauis 'Your destiny is not in your hands' de la directora Galia Salik Charrad y 'Toufa' del director Brahim Chagaf. (Habrá dos pases, a las 12:00 y a las 13:00)

14:00 – 16:00. Degustación de cuscús por Layla Weddings.

16:00 – 18:00. Conciertos de Suilma Aali y Yslem Hijo del Desierto.

El festival contará con la participación de nueve asociaciones saharauis: Colectivo Saharaui Lefrig, Proyecto Talha, Federación Saharaui de Deportes, Juventud Activa Saharaui, Shifa Elkartea, Hijas del Sahara, Hijas de Saguia y el Río, Liga de Mujeres Saharauis en España y El Watan.

Todas ellas aportarán información de los proyectos que realizan tanto en el estado como en los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf: atención a personas con diversidad funcional, juventud y migración, deportes, enfermería, feminismo, autodeterminación del pueblo saharaui, etc.

Si alguna vez has querido participar o conocer algún proyecto, ¡pásate por sus stands! Además vendrán con diferentes artículos para recaudar fondos para sus proyectos.

Leza I Domingo Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa

Ampliar

La Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa celebra este domingo su trigésima edición en Leza. Con el vino y el viñedo como señas de identidad común, la fiesta ha ido evolucionando y es capaz de sorprender cada año, mostrando los diferentes municipios, paisajes y singularidad que tiene cada localidad que acoge la cita. En esta ocasión, el programa arranca a las 10.30 horas con la actuación de grupos de danzas de Rioja Alavesa. Poco después tendrá lugar la lectura del pregón a cargo del futbolista Oscar de Marcos, pisado de la uva y cata del primer mosto. A lo largo de la jornada habrá degustación de vinos (10 euros la copa de cristal + 5 vinos), catas comentadas de caldos de Leza y de tarta 'Fiesta de la Vendimia', el gran torneo de 'Vendimia' de Aizkolaris, comida popular, partidos de pelota y juegos para niños. La fiesta estará amenizada por música y pasacalles.

Plaza del Arca I Domingo, 10.30 horas CórrELA: Marcha solidaria para visibilizar la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

Ampliar

La carrera solidaria CórrELA tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y promover la recaudación de fondos para atender las necesidades de las personas enfermas y sus familias en la provincia de Álava. La carrera, que puede hacerse en las distancias de 5 y 10 kilómetros, saldrá a las 10.30 horas desde la plaza del Arca, con un recorrido íntegramente urbano por las calles de la ciudad. Asimismo, a las 12:30 dará comienzo la marcha solidaria de 1 kilómetro, con la que se posibilita la participación inclusiva, con sillas de ruedas, 'joelette', 'handbikes' o similares, gracias a la colaboración de Ezina Ekinez Egina y Montes Solidarios.

La jornada contará con actividades paralelas como un rincón infantil (de 11.00 a 14.00 horas) y desde las 9.00 horas se podrá disfrutar de la dinamización de Jesús Gómez como Speaker de CórrELA y DJ Ieltxu. Además, habrá una carpa informativa y venta de merchandising de la asociación. La entrega de premios y sorteos está prevista a partir de las 13:00.

Etxabarri Ibiña I Domingo a partir de las 11 Fiesta inclusiva de Arabarnee

Ampliar

La Asociación de familias de Alumn@s con Necesidades Educativas Especiales de Álava Arabarnee cumple diez años. Y lo celebrará por todo lo alto este domingo. Ha organizado una fiesta inclusiva para todos los niños y niñas que quieran asistir junto con sus familias. La celebración tendrá lugar en Etxabarri Ibiña a partir de las 11.00 y se prolongará hasta las 19.30 horas. Durante este tiempo habrá pasacalles, castillos hinchables, talleres, un lunch y la música de un DJ. Un buen plan festivo con el que Arabarnee quiere darse a conocer y captar la atención de familias para las que pueden convertirse en una gran ayuda.

Semana del Pintxo de Álava I En Vitoria y Páganos hasta el domingo Doce pintxos para degustar

Ampliar

Doce propuestas gastronómicas que optan a convertirse en el mejor bocado en miniatura de Álava a partir de este fin de semana. Once de ellas se podrán degustar hasta este domingo en bares de Vitoria, mientras que la duodécima estará disponible en la localidad de Páganos, en Rioja Alavesa. El precio: 3 euros. Los participantes de la Semana del Pintxo de Álava son:

SUA. Gorka Arrieta y Rebeca Vázquez: 'Cubo de Perdiz'.

Toloño Abastos. Aitzol Narbona y Ander Oribe: 'El Tigre de la Libe'.

Mexicano y Mucho Más. Alberto Solana y José María Solana: 'Taco Gobernador'.

Waska! Carlos Dávalos: 'Waffine'.

La Peña Vitoriana. Mikel Fiestras: 'Corbina RG'.

El Puntido. Cristian Solana: 'A Flor de Piel'.

El Trasgu Fartón. Kensy Aaron Rodríguez y María Osinaga: 'Crujiente de Fabada'.

El 2. Javier Almado y Alexander Ramírez: 'Potxi'.

Toloño. Mitxel Suárez: 'Mar Costa Tierra'.

Dólar. Juan García e Iván Fernández: 'Tendón de Aquiles'.

Muskari. Maikel Santos y Nassima Mammeri: 'Txipela'.

Kobatxa. Javier Delgado: 'Takoyaki Canalla'.