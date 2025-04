El Drogas y La Perra Blanco ponen música a un fin de semana de artesanía, teatro y deporte en Vitoria

Iñigo Miñón Jueves, 10 de abril 2025, 00:09 Comenta Compartir

Plaza de los Celedones de Oro | Del viernes 11 al lunes 21 de abril 'Lan ta lan': Feria de Artesanía Contemporánea de Álava

Se acerca la Semana Santa y, como suele ser habitual por estas fechas, vuelve a Vitoria 'Lan ta lan', la Feria de Artesanía Contemporánea de Álava, que desde el viernes 11 hasta el lunes 21 de abril reúne en la Plaza Celedones de Oro a diferentes creadores vascos y de provincias limítrofes. Pomadas multiusos con ingredientes 100% naturales, cinturones de piel de vaca, joyas únicas en plata de ley o curiosas lámparas de diferentes formas. Todo ello aliñado con talleres y conciertos, como los que ofrecerán este fin de semana Skaribe (sábado, 18.30) y Elh Malick (domingo, 18.30).

Inauguración: viernes a las 12.00 horas en la Plaza Celedones de Oro.

Horario: de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00.

Urban Rock Concept | Viernes, 20.00 horas Tributos a AC/DC y Metallica

La sala Urban Concept (Portal de Gamarra, 1) vuelve a abrir sus puertas a Endernity, que volverán a deleitar a los amantes del heavy con sendos tributos a Metallica y AC/DC bajos los pseudónimos de Metallika y AB/CD. No vendrán solos, además, ya que llegan a la capital alavesa acompañados de Santuario, que versionarán a Iron Maiden. En la misma sala, el sábado, turno para Herra y Kritter (21.00 horas).

Entradas: 16,50 euros.

Viernes 11 y sábado 12 | Hell Dorado Doblete de La Perra Blanco

La Perra Blanco hace doblete en Hell Dorado: el viernes (21.30 horas), teloneada por '3 From Hell'; el sábado (21.30), por 'Howlin'Ramblers. Espacio para un huracán escénico que no deja de expandir su territorio sonoro. De su rockabilly primigenio hacia ese rhythm and blues que tanto la atrae o melodías más pop llevadas a su terreno. Así es Alba Blanco, nombre real de la artista gaditana, que cuatro años después de su debut discográfico ha editado 'Get it out', su segundo álbum.

Apertura de puertas: 21.00 horas.

Entradas agotadas.

Le Coup | Viernes 11 a las 21.30 horas Tablao flamenco

No todo es rock&roll este fin de semana en Vitoria. También hay flamenco, el de José Viñas, que el viernes bailará en las tablas de Le Coup con Juan Debel al cante, Roberto Monteiro a la guitarra y Darío Campos al compás. Diferentes galardones reconocen la trayectoria sobre los escenarios del bailaor gaditano, que con 11 años comenzó su andadura flamenca en la escuela de David Morales. En 2021 le otorgaron el premio a 'Bailarin Sobresaliente' en el Certamen Coreográfico del distrito de Tetuan (Madrid).

Entradas: 12 euros+4 de consumición obligatoria (Bar Compay; en Reyes de Navarra, 11).

Sábado, 13.30 horas | Hell Dorado Vermut sessions con The Bank Robbers

El vermut session de Hell Dorado ya es un clásico sabatino en Vitoria. En este ocasión, con The Banh Robbers (13.30 horas), conocidos en la capital alavesa por su potente paso por el Trashville del Azkena Rock Festival. Una 'cuadrilla de malhechores' que apuesta por un rock&roll gamberro desde finales del año 2023.

Apertura de puertas: 13.00 horas.

Entradas: 15 euros.

Sábado 12 y domingo 13 | Teatro Félix Petite Teatro: '1936'

'1936' es un proyecto teatral que representa la guerra civil española que llega al Teatro Félix Petite, que estrena nuevos camerinos, en cuádruple sesión. Dos el sábado (17.30 y 22.00 horas) y dos más el domingo (17.30 y 22.00), aunque ya no quedan entradas. Bajo la dirección de Andrés Lima y con rostros tan reconocibles como Alba Flores, Blanca Portillo o Guillermo Toledo. «La reflexión surge de la necesidad de comprender nuestra historia contemporánea marcada por el primer gran shock del siglo XX tras la primera guerra mundial: el golpe de estado del 18 de julio que dio lugar a la guerra civil, que duró tres largos años», explica la sinopsis de la obra.

Sábado 12 y domingo 13 | Jimmy Jazz El Drogas ofrece dos conciertos

El Drogas vuelve a traer su consolidado rock a la capital alavesa, donde tiene tanto predicamento que ha tenido que doblar fecha. El mítico artista navarro actuará en la Jimmy Jazz el sábado (21.30 horas), con entradas agotadas, y el domingo (19.00). Un concierto incluido en su gira 2025 en el que Enrique Villarreal dará rienda suelta a sus composiciones actuales sin olvidarse de repasar su dilatada carrera al frente de bandas como Barricada, La Venganza de la Abuela o Txarrena. Incluirá, además, su última publicación, el sencillo 'Puede ser'.

Apertura de puertas: sábado, 20.30 horas; domingo, 18.00.

Entradas: 30 euros en taquilla (domingo).

Domingo 13, 10.30 horas Subida a Estíbaliz

La Subida a Estíbaliz, organizada por la Sociedad Excursionista Manuel Iradier desde el año 1985, cumple su trigesimoctava edición en plena forma. Porque ésta será una de las más numerosas de los últimos años. Los organizadores abrieron el 24 de febrero las inscripciones para la carrera con un tope de 750 dorsales que se agotaron rápiadmente, por lo que decidieron ampliar ese cupo hasta los 900. Su carácter popular, es del agrado de todos los participantes que año tras año, repiten su participación. Sale de Armentia y termina en el Santuario de Estíbaliz, con un recorrido de 15,1 kilómetros que transcurre mayoritariamente por la vía verde del antiguo trazado del ferrocarril vasco-navarro.