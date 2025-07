Conciertos, verbenas, cerveza artesana, Ironman... Planes para todos los gustos este fin de semana en Vitoria

N. S. / S. E. Jueves, 10 de julio 2025, 00:49 Comenta Compartir

Viernes 11 de julio Jardín Secreto del Agua Concierto de la Banda Municipal interpreta 'No hay camino que no tenga fin'

Bajo el título 'No hay camino que no tenga fin', la Banda Municipal vuelve a amenizarnos con su música en el Jardín Secreto del Agua. Con Luis Orduña a la batuta, el programa se compone de 'Camino de rosas' (José Franco), 'La ruta del Cid' (David Rivas), 'El Camino Real' (Alfred Reed) y 'Compostela' (Thierry Deleruyelle), esta última interpretada por primera vez por la formación vitoriana.

La entrada es libre

Viernes 11 de julio Izaskun Arrue Fiesta electrónica para mover el cuerpo

Agita el esqueleto con este espectáculo familiar de danza en el Izaskun Arrue, que promete «ritmo, movimiento y conexión en familia». Llega la 'Elektro Jaia' a Vitoria, «una rave diferente, donde la danza se convierte en un puente para conectar, compartir y disfrutar en familia». El movimiento y el ritmo estarán en el centro de esta «experiencia inmersiva», con un DJ en vivo y dos bailarines que guiarán la sesión, invitando al público a explorar el baile de forma libre y colectiva. Un espacio para moverse sin límites, donde todas las edades encuentran su lugar.

En esta sesión pequeños y grandes podrán escuchar y bailar música y participar en dinámicas de juego a través del movimiento. Esta iniciativa nació en 2024 dentro del programa familiar 'Kamaleoiak gara' de Tabakalera y ahora, gracias a la colaboración de los socios de la Red Atalak, llega a la capital alavesa de la mano de la Red de Teatros Municipal. Elektro jaia supone una apuesta por acercar la danza y el movimiento a públicos diversos, explorando nuevas formas de unión a través del cuerpo y el sonido.

Agurain I Viernes y sábado 19.30 horas JazzHerrian Festibala 2025

JazzHerrian Festibala 2025 recala este fin de semana en Agurain. En la plaza Dos Caños de esta localidad alavesa actuará el viernes Arima Soul a las 19.30 horas Este grupo guipuzcoano, creado por Mikel Unzurrunzaga Schmitz (conocido artísticamente como Makala o DJ Makala) y la cantante Lidia Insausti, ofrecerá un concierto donde mezclan estilos como el Soul, R&B, Funk y Jazz-Groove. El sábado actuará Arnau & The Honky Tonk Losers, una banda nacida en 2022 en Bilbao. La plaza Dulantzi acogerá a las 19.30 horas una actuación con un sonido auténtico que abarca diversos estilos de la música americana, como country, rock y folk.

Hasta el domingo Fiestas de Zabalgana con Joselu Anayak

Zabalgana, el barrio más poblado de Vitoria. celebra sus fiestas del 10 al 13 de julio. Con muchas actividades para todas las edades y mucha música. Y un plato fuerte que sigue reuniendo a jóvenes y mayores, la verbena de Joselu Anayak, el viernes a las 23:00 horas. El sábado, después de la Batalla Freesyle ('Pelea de gallos'), el concierto correrá a cargo de Eider Saenz. Y el domingo sigue la farra: Gargantúa, charangas, el Mago Antxon.... Hasta las once de la noche, momento del chupinazo final de las fiestas.

Sábado | Plaza del Matxete, de las 11:30 a las 21:30 horas Música y cervezas artesanas en Udafest

La Plaza del Matxete será escenario el sábado, de 11.30 a 21.30 horas, de la cuarta edición de Udafest, organizada por la Federación de Comercios y Servicios de Casco Medieval (FEDASOC). Una cita que nació de la fusión entre cerveza artesana y comercios en rebajas. Una docena de establecimientos locales ofrecerán sus productos rebajados, con descuentos en torno al 50%; se podrán degustar cervezas artesanas vascas y también comida preparada por espacios gastronómicos vitorianos. Todo ello amenizado por la música en directo de The Artichokes (de 12.30 a 14.00), Los Huesos (de 18.00 a 19.30) y Código Habana (de 19.30 a 21.00). Asimismo, esa misma semana habrá catas especializadas de cervezas artesanas y promociones en 16 establecimientos de hostelería de la ciudad.

Domingo 13 de julio Vitoria La capital, escenario del Ironman

El Ironman de Vitoria, patrocinado por EL CORREO, cumple su sexta edición en la capital alavesa y cuenta con cerca de 2.000 triatletas inscritos, la cuota completa. La prueba comenzará a las 8 de la mañana desde el pantano de Ullibarri (Landa), considerado como el mejor circuito de natación de toda Europa en 2024. 3,8 kilómetros a nado que darán paso a 180 kilómetros en bici alrededor del embalse y los 42,2km del maratón por las calles del centro de la capital alavesa que culmina en la Plaza de España. El evento también se enmarca dentro del Campeonato de Euskadi y Álava de Triatlón de Larga Distancia.

La competición se prolongará hasta las 00:15 del 14 de julio, y varias calles tendrán cortes y algunas restricciones temporales durante su desarrollo.

Sábado 12 de julio Falerina Amann & The Wayward Sons toca en la 'almendra'

Tras la gira de presentación de su cuarto álbum de estudio 'When The Day Goes Slow' por España e Inglaterra, Amann & The Wayward Sons está de vuelta en la carretera y desembarca en el ciclo Belar Sounds en Falerina (20.00 horas). La banda liderada por Pablo Amann regresó al estudio a finales de enero para preparar nuevo material, coincidiendo con el comienzo de 'Shake It Like Hell Tour 2025'. La formación saca músculo con un registro más Blues Rock, con un sonido directo, sólido y potente con Pablo Amann en la voz principal y guitarras, Israel Santamaría en los teclados, Jon Ander Madina en el bajo y los coros; y Txema Arana en la batería y coros.

Con entrada libre.

Sábado 12 de julio Ataria Bioaventuras y aves reproductoras

Una nueva aventura te espera en el centro Ataria, en Vitoria (9.30 horas). Una oportunidad única para conocer de cerca el ciclo reproductor de las aves. ¿Sabías que muchas regresan al mismo lugar para criar? Esta entrega de Bioaventura se centrará en observar el comportamiento de estos animales durante la época de cría, aprender a identificar algunas especies y descubrir cómo eligen el lugar adecuado para sacar adelante a sus polluelos. Una actividad para los que disfruten de la observación de la naturaleza y el aprendizaje sobre ella.

Inscripciones en la página web del Ayuntamiento de Vitoria.

Dato sur I Sábado Vermú con música en la calle

El tramo más al sur de la calle Dato (la zona entre Florida y Manuel Iradier), que tiene en estos momentos la mayoría de sus locales en funcionamiento, ha programado para este sábado una fiesta vermut de verano. Cerca de una veintena de negocios impulsan esta cita especial, que se desarrollará a partir de las 13.30. Un encuentro en torno al poteo, las compras y el ambiente en la calle al que pondrá música en directo Pasaporte Flamenco. El principal objetivo de la iniciativa es dar visibilidad a esta zona de la calle Dato, que es la más alejada del centro, y potenciarla desde el punto de vista comercial y de la hostelería.