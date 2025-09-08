El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un hombre de religión musulmana camina por el centro de Jumilla. La decisión del ayuntamiento de este pueblo, gobernado por la derecha, de prohibir actos religiosos en espacios municipales donde se celebraban ceremonias islámicas por Ramadán, ha desatado indignación e incertidumbre entre la comunidad musulmana. Marcial Guillén

¿Deporte vs. religión?

Deberíamos reconocer que la colaboración entre las múltiples creencias ha sabido aportar a la construcción de la convivencia

Marisabel Albizu

Directora de la Fundación Social Ignacio Ellacuría

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:02

Antes de que el fuego arrasara también nuestra atención, y en medio del genocidio israelí y la impasividad internacional, un portavoz municipal del Ayuntamiento de ... Jumilla advertía de la necesidad de regular las actividades del polideportivo municipal porque la actividad deportiva en el municipio es «excesivamente grande». Y por eso, la Corporación municipal ha decidido que las actividades que se van a organizar en el polideportivo serán, en adelante, exclusivamente deportivas. Solemos recriminarnos por los excesos que cometemos. También en materia deportiva. Pero parece que a los partidos políticos del Consistorio murciano no les ha movido para tomar esta decisión la preocupación que les ha causado la salud de los ciudadanos. Ni el impacto que pueda tener en la 'salud social'. Pareciera, en realidad, que han tomado la decisión, de espaldas a la construcción del bien común.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «En Bilbao tenemos que vender caro para poder ganar dinero»
  2. 2 El mapa de la despoblación en Bizkaia. Consulta aquí tu municipio
  3. 3

    El Ministerio calcula que el tren Bilbao-Castro cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander
  4. 4 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la Vuelta
  5. 5

    «Que la izquierda diga que no hay problemas con la inmigración da munición a la extrema derecha»
  6. 6

    Chequeo a los retos de la educación en Euskadi: «Los alumnos ya no prestan atención más de diez minutos seguidos en clase»
  7. 7

    «No odio a los niños ni soy despiadada. Pero no quiero tener hijos»
  8. 8 Cambio radical del tiempo en Bizkaia para la próxima semana
  9. 9 Detenidos dos hombres por agredir sexualmente a una mujer que dormía en un pabellón de Bilbao
  10. 10 Los marineros que cantaron el himno del Athletic en un avión secuestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Deporte vs. religión?

¿Deporte vs. religión?