Del fiasco de Alaska a las incógnitas de Washington

Ucrania representa el frente europeo oriental ante la voracidad imperialista de Moscú. Los ucranianos defienden con sus vidas nuestro modelo de convivencia

Iván Igartua

Iván Igartua

Catedrático de Filología Eslava (UPV/EHU)

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:01

Cualquier otro resultado de la cumbre entre Trump y Putin habría sorprendido a propios y extraños. La cita, calificada al instante de histórica, aunque no ... vaya a pasar a la historia salvo tal vez por haber servido para rehabilitar diplomáticamente al autócrata ruso después de tres años y medio de aislamiento por la invasión de Ucrania, era la gran apuesta de Trump para sacudirse la presión que él mismo se había impuesto al establecer plazos y ultimátums para un alto el fuego.

