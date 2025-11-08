El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 7 de noviembre

Dos tormentas sobre Cuba: 'Melissa' y la Asamblea General

EE UU interpreta el debate sobre el bloqueo como una maniobra para desviar la atención de las deficiencias internas en la isla

Itsasne Allende

Profesora de Relaciones Internacionales de la UPV/ EHU y miembro del grupo de investigación Bitartez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:12

Comenta

Mientras el huracán 'Melissa' golpeaba la isla, la Asamblea General de Naciones Unidas volvió a votar la resolución que solicita el fin del bloqueo de ... Estados Unidos a Cuba. El resultado fue 165 votos a favor, 7 en contra y 12 abstenciones. La resolución no es vinculante, pero el patrón se repite desde 1992: un apoyo abrumador a levantar el bloqueo y, sin embargo, su persistencia, pues su derogación depende de Washington.

