El compromiso de la palabra y el padrón social

Desde la campaña por el padrón para todas las personas agradecemos profundamente al lehendakari sus palabras de apoyo a nuestra causa, más en una ocasión ... tan especial como el discurso de apertura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto celebrada en Gasteiz. Unas palabras dirigidas a los alcaldes y alcaldesas de los municipios vascos recordándoles que el acuerdo al que han llegado PNV, EH Bildu y PSE en Eudel, sobre los criterios para el empadronamiento en casos especiales, debe cumplirse. Hay quien dice que esta interpretación resulta un tanto sesgada, pero juzguen si no se ajusta como anillo al dedo a la situación en que se encuentra el objetivo que defiende nuestra campaña en favor del padrón para todas las personas.

Con muy buen criterio el lehendakari sostiene que los acuerdos «no basta con alcanzarlos; hay que plasmarlos», haciendo énfasis en la importancia de «bajar al terreno de la aplicación práctica» para aportar resultados que ayuden a solucionar los problemas de las personas. Pensar que estas palabras puedan estar dirigidas a otras instancias políticas, sin afectar a las propias, sería aceptar que se pueden juzgar de manera distinta comportamientos similares dependiendo de si son propios o ajenos, aquello de 'consejos vendo y para mi partido no tengo'.

Pero volvamos a la campaña del padrón. El acuerdo para el empadronamiento de todas las personas residentes en nuestros municipios fue alcanzado, en el marco de Eudel, por unanimidad de los tres partidos mayoritarios. Las recomendaciones aprobadas instan a los ayuntamientos a empadronar a las personas que viven en la calle, en infraviviendas o en un domicilio en el que no pueden llevar a cabo su inscripción por impedimento de terceros. «Cada ayuntamiento deberá gestionar todos los casos de esta naturaleza que se produzcan dentro de su ámbito territorial, dado que el padrón debe reflejar las personas que efectivamente residen en el mismo», establecen con claridad.

Y, sin embargo, los partidos vascos -seguramente los partidos en general- muestran una disposición muy distinta a la hora de aprobar derechos si les corresponde a ellos aplicarlos o si les compete a terceros. Pasa el tiempo, y la unanimidad lograda a la hora de aprobar recomendaciones se reproduce, contra toda lógica, en el hecho de que ningún ayuntamiento, ninguno, las ha atendido. Por eso decimos que una cosa es aprobar recomendaciones y otra aplicar derechos. Ya se sabe: una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo.

Al parecer, cumplir la palabra comprometida en el acuerdo aprobado por los tres partidos en Eudel cuesta especialmente cuando se trata de derechos que son para todas las personas, pero que afectan mayoritariamente a población de origen extranjero. Retrasar la aplicación del acuerdo supone un grave quebranto para la vida de muchas personas; así se lo recuerda el Ararteko al Ayuntamiento de Bilbao (19-09-2025): «La relevancia de la inscripción en el padrón municipal en el ejercicio de derechos y en el acceso a servicios y prestaciones exige realizar una tramitación rigurosa por los efectos en la vida de las personas, sobre todo, en los casos en los que afecta a personas en situación de exclusión social y residencial».

Da la impresión de que votando a favor del acuerdo de Eudel se ha tratado de salvar la imagen y que ahora, para retrasar su puesta en práctica, se plantean argumentos sin consistencia. De esta manera, el Ayuntamiento de Bilbao, ante la pregunta de un concejal sobre la aplicación del acuerdo, responde que está pendiente de que Eudel facilite la labor en relación al procedimiento aplicable. No es creíble que el mayor ayuntamiento de la comunidad autónoma sea incapaz de establecer un procedimiento tan sencillo, máxime cuando el acuerdo especifica los casos y cómo proceder en cada uno a la hora de empadronar a las personas que se encuentran en las circunstancias a las que alude.

Nos parece que sería cruel aprobar, como se ha hecho, unos criterios que permitirían el empadronamiento de todas las personas residentes en nuestros municipios, con las expectativas que ello genera en la población no empadronada, si no se tiene voluntad de cumplir lo prometido.

Y ahora, para finalizar, volvamos a las palabras del lehendakari con las que iniciamos este artículo: «Algo tan sencillo como cumplir con los compromisos adoptados marca la diferencia a la hora de fortalecer la confianza: entre partidos, entre instituciones, y entre estas y la ciudadanía». Pues eso