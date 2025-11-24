El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El compromiso de la palabra y el padrón social

Ningún ayuntamiento, ninguno, ha atendido las recomendaciones acordadas por PNV, EH Bildu y PSE en el seno de Eudel

Germán García y Begoña Arco

Plataforma Erroldarik Gabe Izaterik Ez | Soy tu vecina pero sin padrón no existo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:03

Desde la campaña por el padrón para todas las personas agradecemos profundamente al lehendakari sus palabras de apoyo a nuestra causa, más en una ocasión ... tan especial como el discurso de apertura de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto celebrada en Gasteiz. Unas palabras dirigidas a los alcaldes y alcaldesas de los municipios vascos recordándoles que el acuerdo al que han llegado PNV, EH Bildu y PSE en Eudel, sobre los criterios para el empadronamiento en casos especiales, debe cumplirse. Hay quien dice que esta interpretación resulta un tanto sesgada, pero juzguen si no se ajusta como anillo al dedo a la situación en que se encuentra el objetivo que defiende nuestra campaña en favor del padrón para todas las personas.

